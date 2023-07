Tuổi Thìn

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (7/8/2022), vận may đến với cuộc sống của người tuổi Thìn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì họ sẽ gặt hái được nhiều tiền. Cũng vì sự quật cường, can đảm của mình, con giáp may mắn này cũng đối diện với không ít thị phi và lời gièm pha của những người ganh ghét, đố kị.

Theo tử vi 12 con giáp, đây cũng là bước chuyển mình trước khi người tuổi Thìn đón vận may . Những chuyện cũ có cơ hội được gợi lại nên người tuổi Thìn cũng cần hết sức khéo léo để giải quyết mọi chuyện êm đẹp.