Đúng 7h ngày 24/9, 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền bạc phủ phê, ngập tràn phú quý, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 01:15

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau an cư lạc nghiệp, lên đời đổi vận chỉ trong nháy mắt.

Con giáp tuổi Mão 

Vận trình công việc của tuổi Mão khá chông chênh. Có dấu hiệu xảy ra bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc cấp trên khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng. Mọi kế hoạch bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước có thể bị phá vỡ vì yếu tố con người. Hãy học cách linh hoạt và lắng nghe nhiều hơn để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Chuyện tình cảm dễ phát sinh mâu thuẫn. Dù bạn có ý tốt và mong muốn mang đến sự bất ngờ cho người ấy, nhưng cách thể hiện vụng về hoặc một tình huống ngoài tầm kiểm soát có thể khiến mọi thứ phản tác dụng. Những lời nói thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận có thể để lại vết nứt trong mối quan hệ. Người độc thân nên thận trọng khi tìm hiểu người mới, tránh để cảm xúc lấn át lý trí.

Đúng 7h ngày 24/9, 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền bạc phủ phê, ngập tràn phú quý, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Đúng 7h ngày 24/9, 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền bạc phủ phê, ngập tràn phú quý, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần 

Với tuổi Dần họ luôn kháo khát làm giàu và có bản lĩnh hơn người, khoảng thời gian này được ví như mùa vàng bội thu khi mà làm gì cũng sinh tài sinh lộc. Họ là người mạnh mẽ, quyết đoán, giờ đây lại có thêm vận tài lộc bùng nổ nên tiền vào như nước, làm gì cũng dễ sinh lời, đầu tư đâu trúng đó. Người buôn bán, đầu tư sẽ thấy làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào số một.

Không chỉ tiền bạc sinh sôi mạnh mẽ, tuổi Dần còn nhận được sự nể trọng từ xung quanh, danh tiếng tăng lên đáng kể, uy tín cá nhân trong tập thể được cũng cố. Những dự án tưởng chừng trì trệ bất ngờ trôi chảy, công việc thuận lợi, những lời hứa cũ nay được thực hiện, giúp tuổi Dần “gỡ nút” về tài chính lẫn tinh thần. Đây cũng là giai đoạn cực thịnh để chuyển hướng, khởi nghiệp, làm chủ. Càng năng động, càng chịu khó lăn xả thì thành quả tuổi Dần thu về sẽ khiến người khác phải trầm trồ.

Đúng 7h ngày 24/9, 3 con giáp lộc tới tận cửa, tiền bạc phủ phê, ngập tràn phú quý, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

