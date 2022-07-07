Đúng 5 ngày tới (12/7), 3 con giáp gặp ĐẠI CÁT, chuyện xui rủi cũng thành may mắn, tiền bạc công danh thuận lợi, giàu sang ngút trời, vạn sự hanh thông

Tuổi Thân

Tử vi tháng 7 của người tuổi Thân tiết lộ, đúng vào ngày 12/7, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là trên con đường công danh sự nghiệp, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Thân vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Người làm kinh doanh thì cũng được tạo cơ hội làm ăn, sự nghiệp dần khởi sắc, họ luôn nỗ lực hết mình để phát huy hết khả năng của bản thân.