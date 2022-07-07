Đúng 5 ngày tới (12/7), 3 con giáp gặp ĐẠI CÁT, chuyện xui rủi cũng thành may mắn, tiền bạc công danh thuận lợi, giàu sang ngút trời, vạn sự hanh thông

Những con giáp dưới đây có quý nhân theo gót, bất kể xui xẻo đến đâu cũng dễ dàng hóa giải, nhiều cơ hội làm ăn phát tài.
- Tử vi 3 ngày tới (8/7-11/7), Thần Tài chỉ thẳng mặt 3 con giáp cực đỏ, may mắn nhất vùng, giàu nhanh chóng mặt, tiền đổ về liên tùng tục, nắm chắc cơ may phát tài
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Tuổi Thân
Tử vi tháng 7 của người tuổi Thân tiết lộ, đúng vào ngày 12/7, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là trên con đường công danh sự nghiệp, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn.
Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Thân vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Người làm kinh doanh thì cũng được tạo cơ hội làm ăn, sự nghiệp dần khởi sắc, họ luôn nỗ lực hết mình để phát huy hết khả năng của bản thân.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu thường tốt bụng, hiền lành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp tuổi Sửu cũng được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ.
Thời điểm này, Sửu sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành, có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất vốn thông minh, chăm chỉ, họ luôn khiêm tốn, vững vàng trong công việc và sự nghiệp. Con giáp này có cát tinh Thái Dương phù trợ, đường công danh lẫn tình duyên đều khởi sắc.
Thời gian này, con giáp tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Trong công việc, những người có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc với điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.