Đúng 30 tháng 8 Âm lịch, vận khí hưng thịnh, 3 con giáp nhận lộc Trời cho, không ngại hoạn nạn, công danh rực rỡ, tiền tự động chạy vào túi, vận trình khấm khá

Chuyện tiền bạc của tuổi Dậu trong ngày chủ nhật vô cùng dồi dào. Bản mệnh tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý, một phần cũng là do tính cách cởi mở, phóng khoáng nên kết giao với nhiều bạn bè, nhờ vậy mà hôm nay bạn biết được những thông tin quý, có thể dựa đó dựa vào đó để làm giàu cho mình. Dậu rất tỉnh táo và nhạy bén trước những thời cơ đến với mình nhờ vậy mà giành được lợi nhuận. Bạn biết rằng mọi chuyện trên đời này không chỉ dựa vào may mắn mà phần lớn phụ thuộc vào chính sức mình nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ.

Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi Tuất làm công ăn lương. Nhờ sự chăm chỉ, không ngại thử thách, khó khăn, bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi



Chính Ấn báo hiệu về những cơ may thăng tiến trong ngày hôm nay của những chú Dê. Bản mệnh đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong một thời gian ngắn, gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Mùi biết rõ thế mạnh của mình ở đâu và tập trung phát huy hết sức để có thể giành được điều mình muốn. Hơn nữa, ưu thế của con giáp này là bạn biết nắm bắt thời cơ rất tốt, biết cách lựa chọn đúng thời điểm có các điều kiện khách quan có lợi để thể hiện năng lực của mình, khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ mà không thể ganh tị, trách móc được điều gì.

Lục Hợp xuất hiện trong tử vi hôm này của người tuổi Mùi là cát thần mang vận may tới cho con giáp này. Bản mệnh được quý nhân che chở, đường tài lộc tăng tiến ầm ầm nhờ tìm được người hợp tác tin cậy để làm ăn có lợi, có thể đồng hành lâu dài. Đặc biệt những người kinh doanh tự do hứa hẹn được gặp những đối tác lớn, ký được hợp đồng béo bở. Với sự cố gắng và nỗ lực của mình, thành quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Hãy trân trọng cơ hội này của mình đừng để sự bất cẩn mà đánh mất vận may của mình. Cơ hội làm giàu không phải lúc nào cũng có sẵn đâu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm