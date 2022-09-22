Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9), thời kỳ "vàng son" mở cửa, 3 con giáp thi nhau vơ vét hết lộc lá trong thiên hạ, sự nghiệp vững chắc, tài chính hưng thịnh, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 08:58

Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9) cho thấy 3 con giáp sau sẽ mở ra thời kỳ vàng son, nhận hết lộc lá của thiên hạ, danh - tài - tình đều thăng hoa viên mãn

Tuổi Thân

Tuổi Thân 4 ngày tới có vận trình khá tốt khi được cát tinh chiếu vận. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Thêm vào đó, tính tình vui vẻ hài hước còn khiến bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý.

 

Cụ thể, trên phương diện sự nghiệp, vốn là con giáp đa tài đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được nên bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh.Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí được xem xét thăng chức, tăng lương. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Việc đầu tư cũng diễn ra suôn sẻ, bạn đưa ra những sự lựa chọn chính xác giúp tiền đổ đầy túi.

 

Trên phương diện tình duyên, bản mệnh có ngoại hình bắt mắt, tính tình hòa đồng nên hay được mọi người để ý. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp được đối tượng ưng ý ngay trong thời gian này.

 

Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9), thời kỳ 'vàng son' mở cửa, 3 con giáp thi nhau vơ vét hết lộc lá trong thiên hạ, sự nghiệp vững chắc, tài chính hưng thịnh, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Tuổi Thân 4 ngày tới có vận trình khá tốt khi được cát tinh chiếu vận. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn 4 ngày tới. Được cát tinh che chở nên vận trình của bạn suôn sẻ hơn hẳn, mọi khó khăn đã qua đi, bạn có thể chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước.

 

Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Thời gian này bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc hanh thông vượng phát. Bạn có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy túi. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. 

 

Chuyện tình cảm êm đẹp, suôn sẻ. Bạn là người lương thiện, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác nên đi đến đâu cũng được yêu mến. Người độc thân có thể tìm được đối tượng triển vọng. Với người đã có đôi, bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau.

 

Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9), thời kỳ 'vàng son' mở cửa, 3 con giáp thi nhau vơ vét hết lộc lá trong thiên hạ, sự nghiệp vững chắc, tài chính hưng thịnh, tình duyên viên mãn - Ảnh 2

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn 4 ngày tới. Được cát tinh che chở nên vận trình của bạn suôn sẻ hơn hẳn, mọi khó khăn đã qua đi, bạn có thể chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Là con giáp may mắn trong 4 ngày tới nên công việc hay nhân duyên của người tuổi Ngọ đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn may mắn cũng nhờ vào phước đức của bạn. Đây là thời điểm thích hợp để cầu công danh, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức. Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc cấp trên của mình.

Những bạn muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu của mình. Vận trình tài lộc cũng có dấu hiệu tiến triển. Con giáp này sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Những ai đang làm kinh doanh sẽ buôn bán rất tốt nên lợi nhuận gia tăng gấp bội.

Tình duyên vượng sắc, người độc thân được mai mối để sớm thoát ế và tìm được người phù hợp. Chuyện cưới hỏi cũng diễn ra tốt như dự định, hai người nhận được nhiều lời chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Tử vi 4 ngày tới (22/9 - 25/9), thời kỳ 'vàng son' mở cửa, 3 con giáp thi nhau vơ vét hết lộc lá trong thiên hạ, sự nghiệp vững chắc, tài chính hưng thịnh, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Là con giáp may mắn trong 4 ngày tới nên công việc hay nhân duyên của người tuổi Ngọ đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn may mắn cũng nhờ vào phước đức của bạn. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

 

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