Kể từ 21/9/2022: Trời Phật ưu ái, 3 con giáp vận trình trải thảm hoa, kiếm lộc nhẹ tênh, tiền tỷ trong két, công danh thong thả như mơ, may mắn nối đuôi nhau về nhà

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 07:47

Kể từ 21/9/2022, Trời Phật ưu ái, 3 con giáp vận trình thênh thang, công danh như ý, kiếm tiền tỷ nhẹ tênh như mơ

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một con giáp có chí cầu tiến rất lớn. Trong cuộc sống, tuổi Mão luôn cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà mình đưa ra một cách hoàn hảo nhất. Dù thế nào, con giáp này cũng không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ khó khăn hay thử thách phía trước. Nhờ chí tiến thủ cao mà tuổi Mão thường có được công danh và sự nghiệp thành công sớm.

Kể từ 21/9 này, nhờ được quý nhân phù trợ mà tuổi Mão sẽ phát huy hết mọi khả năng vốn có bấy lâu nay của mình. Tuy nhiên, tuổi Mão cần nên tự tin hơn, đừng quá rụt rè và nhận hết những nhiệm vụ khó nhất mà cấp trên giao khó. Đây sẽ là một thử thách đồng thời như một cơ hội lớn để tuổi Mão thăng chức trong công việc. Đừng ngại ngần thử sức mình và hoàn thành dự án một cách xuất sắc nhất. Nếu đang có ý định kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để tuổi Mão đầu tư vốn vào những kế hoạch sắp tới. Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà việc kinh doanh của tuổi Mão sẽ thuận buồm xuôi gió như ý muốn của mình.

Kể từ 21/9/2022: Trời Phật ưu ái, 3 con giáp vận trình trải thảm hoa, kiếm lộc nhẹ tênh, tiền tỷ trong két, công danh thong thả như mơ, may mắn nối đuôi nhau về nhà - Ảnh 1
Kể từ 21/9 này, nhờ được quý nhân phù trợ mà tuổi Mão sẽ phát huy hết mọi khả năng vốn có bấy lâu nay của mình. Tuy nhiên, tuổi Mão cần nên tự tin hơn, đừng quá rụt rè và nhận hết những nhiệm vụ khó nhất mà cấp trên giao khó. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, thoải mái, sống chan hòa, dĩ hòa vi quý và không quá quan trọng vật chất. Người tuổi Hợi sống vì tâm, họ luôn tâm niệm cứ làm hết sức mình rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng là những người chăm chỉ, không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tử vi học có nói, thời gian trước đây, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều biến động. Những tháng đầu năm, mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, công việc giậm chân tại chỗ, thậm chí tài vận cũng khá chênh vênh. Tuy nhiên, kể từ 21/9, tuổi Hợi sẽ là con giáp gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống những ngày tháng cuối năm có chuyển biến tích cực. Đặc biệt trước khi qua năm mới, tuổi Hợi có khả năng xây dựng cuộc sống ổn định mà mình từng ao ước từ lâu.

Kể từ 21/9/2022: Trời Phật ưu ái, 3 con giáp vận trình trải thảm hoa, kiếm lộc nhẹ tênh, tiền tỷ trong két, công danh thong thả như mơ, may mắn nối đuôi nhau về nhà - Ảnh 2
Tuy nhiên, kể từ 21/9, tuổi Hợi sẽ là con giáp gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống những ngày tháng cuối năm có chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Kể từ 21/9, tài vận của con giáp này tăng tiến không ngừng, có thể nói vận trình khá tươi sáng. Càng về cuối tháng, điềm báo khởi sắc càng thêm rõ rệt. Rất có thể vào sắp tới người tuổi Tuất sẽ nằm trong danh sách được tăng lương tăng thưởng, con số thu nhập đạt đến mức ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi người cầm tinh con Chó thường rất chăm chỉ cần cù làm việc. Họ không như những người khác, đặt quá nặng đồng tiền nên nhiều khi từ chối làm việc vì đồng lương quá ít ỏi. 

Người tuổi Tuất biết nhận trách nhiệm trong công việc, cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng chính nhờ tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm như vậy nên công việc của họ thường đạt kết quả rất cao. Dù mức lương trước đó có thể chưa được như mong muốn song họ vẫn hết mình vì công việc. Ông trời chẳng phụ lòng ai, mà công sức con giáp này bỏ ra các cấp lãnh đạo đều nhìn thấy, chuyện tăng lương tăng thưởng là lẽ tất yếu, “gái có công thì chồng chẳng phụ” mà.

Kể từ 21/9/2022: Trời Phật ưu ái, 3 con giáp vận trình trải thảm hoa, kiếm lộc nhẹ tênh, tiền tỷ trong két, công danh thong thả như mơ, may mắn nối đuôi nhau về nhà - Ảnh 3
Kể từ 21/9, tài vận của con giáp này tăng tiến không ngừng, có thể nói vận trình khá tươi sáng. Càng về cuối tháng, điềm báo khởi sắc càng thêm rõ rệt. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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