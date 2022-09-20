Liên tiếp từ 20/9 - 30/9, "khổ tận cam lai", 3 con giáp được Thần Tài độ cho trúng số độc đắc, nhà cao cửa rộng, đất đai mênh mông thẳng cánh cò bay, gia đạo sang giàu

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 07:31

Liên tiếp từ 20/9 - 30/9, Thần Tài độ cho 3 con giáp này trúng số độc đắc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, có cơ hội đổi vận giàu sụ

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp ngoan cường, bản lĩnh lại độc lập tự cường. Họ chẳng sợ bị ai ức hiếp, cũng không lo bị hãm hại bởi đã va vấp nhiều, có kinh nghiệm sống đáng nể. Những khó khăn lại là động lực để tuổi Sửu tập trung hết sức lực vào công việc và chạm tay tới thành công. Càng chí thú làm ăn, người tuổi Thân càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Từ 20/9 - 30/9, sách tử vi chỉ rõ, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, tuổi Thân chính là con giáp sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Trong những ngày tới tuổi Thân chính là con giáp sẽ có thể gặp cơ hội may mắn liên tục, đường thăng tiến ngoạn mục, ai nhìn vào cũng phải hờn ghen với những gì Thân đạt được mục tiêu trong đời mình. Tuổi Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng về cuối năm, Thân càng có cơ hội đổi vận, muốn nghèo cũng chẳng được. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên không nên nóng vội trong việc dùng tiền, hùn vốn làm ăn với người khác, đồng thời nên chú ý, cẩn thận bị kẻ gian lợi dụng.

Liên tiếp từ 20/9 - 30/9, 'khổ tận cam lai', 3 con giáp được Thần Tài độ cho trúng số độc đắc, nhà cao cửa rộng, đất đai mênh mông thẳng cánh cò bay, gia đạo sang giàu - Ảnh 1
Từ 20/9 - 30/9, sách tử vi chỉ rõ, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, tuổi Thân chính là con giáp sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chính là những con người vô cùng cần mẫn chăm chỉ trong công việc và cuộc sống của mình.  Trời sinh những người tuổi Dậu sẽ được quý nhân phù trợ làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Chính vì vậy, trong thời gian tới người tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn hạnh phúc khi sao chiếu mệnh gặp nhiều may mắn. 

Tử vi từ 20/9 - 30/9 cho thấy người tuổi Dậu đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhận được các mối làm ăn đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Những người tuổi Dậu luôn có nguồn năng lượng dồi dào nên tuần mới tới đây con giáp này có thể hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Tình hình tài chính tương đối ổn định, khiến cho người tuổi Dậu sẽ có cơ hội tăng lương phát tài. Chính vì thế bản mệnh cần phải nắm bắt cơ hội đến với mình lúc này.

Liên tiếp từ 20/9 - 30/9, 'khổ tận cam lai', 3 con giáp được Thần Tài độ cho trúng số độc đắc, nhà cao cửa rộng, đất đai mênh mông thẳng cánh cò bay, gia đạo sang giàu - Ảnh 2
Tử vi từ 20/9 - 30/9 cho thấy người tuổi Dậu đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhận được các mối làm ăn đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ từ 20/9 - 30/9 cát lộc đầy nhà, vận trình thuận lợi. Con giáp gặp được quý nhân cho nhiều may mắn. Bản mệnh nhật định sẽ nhận được kết quá xứng đáng sau những cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Nguồn thu nhập trong ngày tăng tiến, chủ yếu đến từ công việc chính. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi thời gian vừa qua bạn làm việc rất chăm chỉ, đạt được không ít thành quả trong công việc nhờ vậy mà lương thưởng cũng tăng lên.

Con giáp may mắn không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi. Trong thời gian tới, Thần Tài đảm bảo cho con giáp này làm gì cũng thuận lợi, kiếm tiền khá dễ dàng. Hãy đưa ra một kế hoạch làm việc hoặc kinh doanh cụ thể và nếu cần hay rủ thêm một người làm cùng mình hoặc một người có tác dụng đốc thúc, như vậy, bạn sẽ có động lực để tiến về phía trước hơn nhiều.

Liên tiếp từ 20/9 - 30/9, 'khổ tận cam lai', 3 con giáp được Thần Tài độ cho trúng số độc đắc, nhà cao cửa rộng, đất đai mênh mông thẳng cánh cò bay, gia đạo sang giàu - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ từ 20/9 - 30/9 cát lộc đầy nhà, vận trình thuận lợi. Con giáp gặp được quý nhân cho nhiều may mắn. Bản mệnh nhật định sẽ nhận được kết quá xứng đáng sau những cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Dự đoán tử vi 10 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên 3 con giáp cát lộc dư dôi, phúc khí sáng rực, hứng tiền mỏi cả tay, may mắn dồi dào đến hết năm

Dự đoán tử vi 10 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên 3 con giáp cát lộc dư dôi, phúc khí sáng rực, hứng tiền mỏi cả tay, may mắn dồi dào đến hết năm

10 ngày tới, những con giáp sau được dự báo sẽ có vận trình hanh thông, cát lộc dư dả, thu nhập nhận về ngoài sức mong đợi, chạm đến đỉnh vinh quang trong cuộc sống

Xem thêm
Từ khóa:   Dự đoán tử vi 12 con giáp Tử vi Nhâm Dần 2022 3 con giáp may mắn trúng số giàu to

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 12 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng