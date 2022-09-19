Dự đoán tử vi 10 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên 3 con giáp cát lộc dư dôi, phúc khí sáng rực, hứng tiền mỏi cả tay, may mắn dồi dào đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 19:35

10 ngày tới, những con giáp sau được dự báo sẽ có vận trình hanh thông, cát lộc dư dả, thu nhập nhận về ngoài sức mong đợi, chạm đến đỉnh vinh quang trong cuộc sống

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 10 ngày tới, nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Tỵ. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Bạn không ngại nêu ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc, nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Bạn đang tự đặt những viên gạch vững chắc cho con đường thăng tiến sau này.

Trên phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, bạn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, dám làm việc không ai dám làm nên có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Dự đoán tử vi 10 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên 3 con giáp cát lộc dư dôi, phúc khí sáng rực, hứng tiền mỏi cả tay, may mắn dồi dào đến hết năm - Ảnh 1
Theo tử vi 10 ngày tới, nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Tỵ. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều cát lộc. Chính Quan hỗ trợ, con giáp may mắn làm việc rất hiệu quả, khi hoàn thành hết công việc này đến công việc khác. Con giáp là người đam mê công việc, sẵn sàng đón nhận thử thách và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm giàu. Nhìn chung các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý. 

Nếu là người trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tuổi Dậu sẽ có bao nhiêu hàng hóa nhập về đều bán sạch, những khoản thu nhập cũng từ đó tăng cao. Với những người tuổi Dậu còn với người làm công ăn lương, bản mệnh được lòng cấp trên, thăng quan tiến chức không ngừng, tiền bạc kiếm nhiều vô kể. Người tuổi Dậu không chỉ may mắn trong công việc tài lộc mà còn vô cùng đào hoa trong tình duyên. Bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời minh trong thời gian này. Với người đã có nơi có chốn thì thêm gắn bó viên mãn.

Dự đoán tử vi 10 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên 3 con giáp cát lộc dư dôi, phúc khí sáng rực, hứng tiền mỏi cả tay, may mắn dồi dào đến hết năm - Ảnh 2
Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới đón nhận nhiều cát lộc. Chính Quan hỗ trợ, con giáp may mắn làm việc rất hiệu quả, khi hoàn thành hết công việc này đến công việc khác. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo dự đoán, vào 10 ngày tới, người mệnh Mão sẽ gặp được sự nghiệp hanh thông nhuận, tiền của dồi dào. Tuổi Mão do tính tình lanh lợi nên đi đâu cũng có người yêu mến, tìm cách giúp đỡ. Đặc biệt trong thời gian sắp tới con đường thành công của Mão sẽ được Cát Tinh soi sáng, mọi việc đều như được sắp đặt để con giáp may mắn này đến và chinh phục một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư thu bắt đầu thu về lợi nhuận nên chuyện tiền bạc của con giáp không phải lo lắng quá nhiều. Trong thời gian tới, tuổi Mão chính là con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà.

Trên con đường sự công danh sự nghiệp của tuổi Mão sẽ ngày càng thăng tiến với nhiều cột mốc đáng nhớ như trúng đậm những bản hợp đồng lớn, thăng lên vị trí cầm quyền, nên tiền bạc lúc nào cũng rỉnh rỉnh thoải mái chi tiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ đến hết năm thì tuổi Mão có thể sẽ tích góp được một khối tài sản lớn và sống cuộc đời an nhàn, không lo nghĩ về kinh tế nữa. Tuy nhiên, con giáp cũng nên tiết kiệm một khoản vốn tiến cần dùng cho những dự án đầu tư trong tương lai.

Dự đoán tử vi 10 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên 3 con giáp cát lộc dư dôi, phúc khí sáng rực, hứng tiền mỏi cả tay, may mắn dồi dào đến hết năm - Ảnh 3
Theo dự đoán, vào 10 ngày tới, người mệnh Mão sẽ gặp được sự nghiệp hanh thông nhuận, tiền của dồi dào. Tuổi Mão do tính tình lanh lợi nên đi đâu cũng có người yêu mến, tìm cách giúp đỡ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiệm nghiệm 

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