NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC vào thứ Hai (19/9), 3 con giáp đối mặt nguy cơ phá tài, điềm báo tiểu nhân phá hoại, kinh doanh rủi ro, cần suy tính cẩn thận

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 08:58

Ngũ hành tương khắc vào hôm nay (19/9), 3 con giáp sau đây được cảnh báo phải cẩn thận đề phòng vì họa phá tài, tiểu nhân đang rình rập

Tuổi Dần

Ngày tương phá, đây là điềm báo tiểu nhân phá hoại người tuổi Dần khiến cho con giáp này không khỏi lo lắng, bất an, công việc trục trặc không được như ý. Con giáp này không để ý đến các mối quan hệ nơi công sở, đắc tội với tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Bản mệnh có thể vì thế mà sẽ phải trả giá khi bao nhiêu công sức bỏ ra bị tiểu nhân đạp đổ. Cạm bẫy đang giăng khắp mọi nơi nên tiến độ công việc bị sụt giảm rõ rệt.

Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần là điềm báo con giáp này đang phải đối mặt với nguy cơ phá tài đang đến gần. Những chú Hổ cần kiểm soát thói quen mua sắm, chi tiêu của mình. Đừng ỷ thế tiền bạc dồi dào mà không biết quý trọng. Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm bạn cần phải suy tính cẩn thận, giữ cái đầu lạnh, chớ nên đầu tư bốc đồng vào các dự án có tính rủi ro cao vì nguy cơ mất tiền của bạn đang rất lớn. Trân trọng cơ hội là đúng nhưng không có nghĩa là đầu tư mù quáng bất chấp những nguy hiểm tiền ẩn trong đó. 

NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC vào thứ Hai (19/9), 3 con giáp đối mặt nguy cơ phá tài, điềm báo tiểu nhân phá hoại, kinh doanh rủi ro, cần suy tính cẩn thận - Ảnh 1
Ngày tương phá, đây là điềm báo tiểu nhân phá hoại người tuổi Dần khiến cho con giáp này không khỏi lo lắng, bất an, công việc trục trặc không được như ý. Con giáp này không để ý đến các mối quan hệ nơi công sở, đắc tội với tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng ngày mới 19/9/2022 hôm nay do thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỷ luật nên tuổi Thân tự cản trở vận trình sự nghiệp của mình. Bản mệnh lắm tài nhiều tật, ngồi ở vị trí cao nhưng bản thân lại thiếu kiềm chế cảm xúc nên dễ làm phật lòng với người khác hoặc do nói năng thiếu cẩn trọng mà gây hiểu lầm, tranh cãi không đáng có. Con giáp này có năng lực nhưng với cách làm việc theo cảm tính thì sớm muộn cũng tự đánh mất những cơ hội thăng tiến. Cần phải nhìn nhận lại mình để sớm thay đổi tích cực hơn.

Ngoài ra tuổi Thân còn phải chịu những tổn thất về vấn đề tài chính, dù đã cố gắng tích góp bấy lâu nay nhưng vì một chút thiếu tỉnh táo và sáng suốt trong khi giải quyết rắc rối nên đã phạm phải những sai lầm khá nghiêm trọng khiến tiền bạc thất thoát. Bản mệnh nên nhớ, sự liều lĩnh có thể đưa ra những quyết định manh động, khi chưa suy nghĩ kỹ càng đã hành động thì khả năng thất bại rất cao. Nhất là với những người kinh doanh buôn bán thì đó chính là điểm yếu chí mạng có thể khiến người ta rơi vào cảnh tán gia bại sản. Vì vậy hãy tự nhắc nhở mình thận trọng trong mọi tình huống có thể xảy ra.

NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC vào thứ Hai (19/9), 3 con giáp đối mặt nguy cơ phá tài, điềm báo tiểu nhân phá hoại, kinh doanh rủi ro, cần suy tính cẩn thận - Ảnh 2
Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng ngày mới 19/9/2022 hôm nay do thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỷ luật nên tuổi Thân tự cản trở vận trình sự nghiệp của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Hôm nay công việc không thuận lắm do bản mệnh lơ là, làm việc như mơ ngủ. Trạng thái sức khỏe và trạng thái tinh thần khiến tuổi Dậu không tập trung, hiệu suất làm việc không cao, dễ mắc sai lầm và bị cấp trên khiển trách. Bạn cần tự điều chỉnh lại, không nên dồn việc một lúc mà phải trải đều ra cả ngày để bớt áp lực. Con giáp này cũng nên cẩn thận những việc liên quan tới tố tụng, pháp luật. Nếu có thể giải quyết êm đẹp thì mất thêm chút chi phí cũng đáng, đừng nên quá cố chấp, phải linh hoạt thì mới thuận buồm.

Ngày này nếu có việc cần tiêu tới khoản tiền lớn thì kiến nghị người tuổi Dậu nên chờ tới phút cuối mới xuất tiền, nghĩ thật kĩ đừng nên vội vàng. Có thể sự việc sẽ có thay đổi bất ngờ nên chậm rãi một chút sẽ giúp bạn tránh được Tiểu Hao, đỡ mất một khoản. Không nên xuất quá nhiểu tiền trong hôm nay vì Kiếp Tài rất mạnh, tiền ra là mất, không thu được về.

NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC vào thứ Hai (19/9), 3 con giáp đối mặt nguy cơ phá tài, điềm báo tiểu nhân phá hoại, kinh doanh rủi ro, cần suy tính cẩn thận - Ảnh 3
Hôm nay công việc không thuận lắm do bản mệnh lơ là, làm việc như mơ ngủ. Trạng thái sức khỏe và trạng thái tinh thần khiến tuổi Dậu không tập trung, hiệu suất làm việc không cao, dễ mắc sai lầm và bị cấp trên khiển trách. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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