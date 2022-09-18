3 con giáp giàu nhì thì không ai giàu nhất vào đúng Chủ nhật 23/8 Âm lịch, Cát thần che chở, ngồi trên đống vàng hưởng phú quý

3 con giáp sau đây vào đúng Chủ nhật ngày 23/8 Âm lịch sẽ có cơ hội làm giàu, tích lũy tài sản, phất lên trông thấy
- Ngọc Hoàng ấn định vào đúng 16 giờ chiều nay (16/9): Giải độc đắc gọi tên, 3 con giáp buôn đâu giàu đó, tiền nhiều ú ụ, bội thu tài lộc, sống trong nhung lụa
- Cuối hôm nay, thứ Sáu 16/9/2022, Nam Tào gọi tên 3 con giáp được làm 1 hưởng 10, lắm tiền nhiều của, phú quý đầy nhà
Tuổi Thìn
Tình hình tài lộc là một trong số những điểm sáng rực rỡ của người tuổi Thìn vào thời điểm này. Nhiều cát tinh trợ giúp khiến cho bạn, dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lãi hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội làm giàu đấy, thậm chí, Thiên Tài còn cho thấy bạn còn có thể phát tài nhờ dựa vào vận may nữa cơ. Song, cần phải nhớ, dù có ham thích làm giàu đến đâu, bạn cũng cần làm ăn chân chính, chớ nghĩ đến việc kiếm lời dựa trên công sức lao động của người khác.
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày mới của người tuổi Ngọ yên tâm đón nhận thêm một ngày thuận lợi. Công việc trôi chảy, có thu nhập ngoài luồng, áp lực tài chính không còn là nỗi ám ảnh quá lớn. Tài vận thăng cấp, các dự án kinh doanh, đầu tư đều sinh lời. Với những người kinh doanh, buôn bán, đây là một tuần tất bật, nhưng đổi lại thu về thành quả lớn, doanh thu cao ngất ngưởng, đền đáp xứng đáng những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Những ai làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, xuất nhập khẩu…sẽ có cơ hội nhận được những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn, tuy nhiên cũng cần hết sức thận trọng. Ngày hôm nay chính là thời điểm bạn ngồi mà đếm tiền.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần có tài lộc khá dồi dào trong ngày chủ nhật này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Đặc biệt tiền sẽ đổ dồn về túi những người tuổi Dần làm đầu tư, kinh doanh. Nhờ có cát tinh vây quanh nên Dần thu được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Người làm công ăn lương phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Nếu kiên trì, Dần sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình vào cuối tuần. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm