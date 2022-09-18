3 con giáp giàu nhì thì không ai giàu nhất vào đúng Chủ nhật 23/8 Âm lịch, Cát thần che chở, ngồi trên đống vàng hưởng phú quý

Tuổi Thìn

Tình hình tài lộc là một trong số những điểm sáng rực rỡ của người tuổi Thìn vào thời điểm này. Nhiều cát tinh trợ giúp khiến cho bạn, dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lãi hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư, còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội làm giàu đấy, thậm chí, Thiên Tài còn cho thấy bạn còn có thể phát tài nhờ dựa vào vận may nữa cơ. Song, cần phải nhớ, dù có ham thích làm giàu đến đâu, bạn cũng cần làm ăn chân chính, chớ nghĩ đến việc kiếm lời dựa trên công sức lao động của người khác.

Tình hình tài lộc là một trong số những điểm sáng rực rỡ của người tuổi Thìn vào thời điểm này. Nhiều cát tinh trợ giúp khiến cho bạn, dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lãi hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của người tuổi Ngọ yên tâm đón nhận thêm một ngày thuận lợi. Công việc trôi chảy, có thu nhập ngoài luồng, áp lực tài chính không còn là nỗi ám ảnh quá lớn. Tài vận thăng cấp, các dự án kinh doanh, đầu tư đều sinh lời. Với những người kinh doanh, buôn bán, đây là một tuần tất bật, nhưng đổi lại thu về thành quả lớn, doanh thu cao ngất ngưởng, đền đáp xứng đáng những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Những ai làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, xuất nhập khẩu…sẽ có cơ hội nhận được những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn, tuy nhiên cũng cần hết sức thận trọng. Ngày hôm nay chính là thời điểm bạn ngồi mà đếm tiền.