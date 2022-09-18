Ganh tỵ với vận may của 3 con giáp trong tuần mới (19/9-25/9): Đường làm ăn vượng phát, đường tài lộc rực rỡ, chuyện gì khó có quý nhân hỗ trợ, tiền đồ thênh thang xán lạn

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 19:31

Dự đoán tử vi tuần mới (19/9-25/9) cho thấy 3 con giáp sau có vận may liên tiếp, cả sự nghiệp lẫn tài chính đều sáng sủa

Tuổi Dậu

Nhờ có Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Dậu có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao, có thể đạt được những thành tích khá tốt. Hãy tự tin phát huy phong độ của mình, đừng quá lo lắng, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. 

Người tuổi Dậu còn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được cấp trên tin tưởng và phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đừng dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai, khiến mọi người xung quanh đều phải ngả mũ kính phục.

Thực Thần phù trợ mang đến những cơ hội hợp tác, làm ăn đầy triển vọng đối với những người làm nghề tự do. Bạn cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do những mối làm ăn từ trước đó mang lại, và có được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Ganh tỵ với vận may của 3 con giáp trong tuần mới (19/9-25/9): Đường làm ăn vượng phát, đường tài lộc rực rỡ, chuyện gì khó có quý nhân hỗ trợ, tiền đồ thênh thang xán lạn - Ảnh 1
Nhờ có Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Dậu có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao, có thể đạt được những thành tích khá tốt. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Đường công danh trong tuần của Sửu khá thuận lợi khi có Ấn Quan hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp. Con giáp này cũng cảm thấy rất tự hào khi bản thân đi được đến thành công này. Lúc này, bạn không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến thuận lợi.

Càng về cuối tuần, khả năng gặp được quý nhân của con giáp này càng cao. Đối phương sẽ xuất hiện đúng lúc, chỉ cho bạn đường đi nước bước để vượt qua khó khăn mà không phải tốn quá nhiều công sức. Nhưng để có được kết quả đó thì tuổi Sửu cần phải vững tin vào con đường mình đã chọn.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng nhất từ giữa tuần trở đi khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Những khoản thu nhập đến với người tuổi này một cách bất ngờ, nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Nếu con giáp này có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ nên chờ đợi thời điểm thích hợp để đạt được thêm nhiều khả năng thành công hơn. 

Ganh tỵ với vận may của 3 con giáp trong tuần mới (19/9-25/9): Đường làm ăn vượng phát, đường tài lộc rực rỡ, chuyện gì khó có quý nhân hỗ trợ, tiền đồ thênh thang xán lạn - Ảnh 2
Đường công danh trong tuần của Sửu khá thuận lợi khi có Ấn Quan hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp. Con giáp này cũng cảm thấy rất tự hào khi bản thân đi được đến thành công này. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Hợi sẽ có được cát tinh trợ mệnh, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này trong tuần được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn do dự để mất cơ hội trước mắt mình. Bản mệnh đã biết cách để thể hiện năng lực của mình, tuy đôi lúc còn xao nhãng nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt.

Tuổi Hợi biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ, khó khăn có thể gặp phải. Hợi có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp. Con giáp này kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc đâu. Thành công sẽ sớm đến với bản mệnh.

Về phương diện tài lộc, tuổi Hợi khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. Cả nguồn thu chính phụ đều cùng xuất hiện. Tuổi Hợi có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn vô cùng thuận lợi, theo đó lợi nhuận cũng tăng lên gấp bội.

Ganh tỵ với vận may của 3 con giáp trong tuần mới (19/9-25/9): Đường làm ăn vượng phát, đường tài lộc rực rỡ, chuyện gì khó có quý nhân hỗ trợ, tiền đồ thênh thang xán lạn - Ảnh 3
Về phương diện tài lộc, tuổi Hợi khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. Cả nguồn thu chính phụ đều cùng xuất hiện. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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