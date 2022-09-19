Vào 9 giờ sáng thứ Hai đầu tuần (19/9), Ngọc Hoàng ban phước, 3 con giáp hoan hỷ có hũ vàng đặt trước cửa nhà, làm một lời gấp hai gấp ba, tiền nhiều như nước biển Đông

Vận trình tài lộc rực sáng, Ngọ sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài. Với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn dồn sức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, sẽ nhận được lời khen ngợi cũng như khoản thưởng nóng xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng, hướng tới con đường mở rộng thị trường kinh doanh trong tương lai. Những bạn muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng để làm chỗ dựa cho bản thân cũng sẽ gặp điều thuận lợi. Bạn được quý nhân chỉ dẫn cho con đường đúng đắn, bước đầu thu được lợi nhuận không nhỏ.

Công việc cũng như tài lộc của người tuổi Ngọ vào 9 giờ sáng hôm nay đều ở mức tốt, không có trục trặc lớn xảy ra, phần lớn thành công gặt hái được vào thời điểm này đều nhờ vào may mắn cũng như sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Nếu đã hoàn thành tốt công việc suốt thời gian dài vừa qua thì đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh yêu cầu được tăng lương và thăng chức. Để tạo động lực cho bạn tiếp tục cống hiến, cấp trên khả năng cao sẽ đồng ý ngay.

Người tuổi Thân có một ngày khá may mắn trên phương diện tài lộc, nhất là vào đúng 9 giờ sáng. Bạn biết cách để xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh một cách ổn thỏa. Nếu nắm bắt được cơ hội để chứng tỏ giá trị của bản thân cho mọi người được biết và công nhận thì khả năng cao, bạn sẽ được tăng lương, hoặc là nhận thêm một khoản thưởng nóng khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Điều này chắc hẳn sẽ gây ấn tượng với những người quyền cao chức trọng, gián tiếp giúp bạn tiến gần hơn tới cơ hội kiếm tiền trong tay.

Người làm ăn, kinh doanh nếu biết cách nắm bắt cơ hội kịp thời thì có thể kiếm về được một khoản kha khá, hốt vàng hốt bạc. Con giáp này có cơ hội hợp tác với một vài đối tác đáng tin cậy, không chỉ mang lại lợi nhuận ở thời điểm hiện tại mà còn hứa hẹn ở tương lai xa nữa. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng hãy thỏa sức sáng tạo, bởi đam mê ắt hẳn sẽ dẫn lối bạn tới thành công. Bạn không chỉ kiếm được tiền lãi hay tiền thưởng, mà còn nhận ra được năng lực tiềm ẩn của mình.

Người tuổi Thân có một ngày khá may mắn trên phương diện tài lộc, nhất là vào đúng 9 giờ sáng. Bạn biết cách để xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh một cách ổn thỏa. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Lĩnh vực tài chính của người tuổi Thìn vào 9 giờ sáng nay có khá nhiều điểm sáng. Bạn không chỉ phát tài và làm giàu cho bản thân, mà còn mang lại tiền bạc cho mọi người xung quanh nữa. Bạn có thể tìm được người đồng hành đáng tin cậy và đôi bên sẽ cùng dựa vào nhau để phát triển. Nhờ có người cùng suy tư, trăn trở mà bạn cảm thấy tự tin hơn nhiều, đồng thời tầm nhìn cũng trở nên rộng mở hơn nhiều. Hai người có thể cùng nhau tìm được những cơ hội đầu tư có giá trị, thu lại lợi nhuận lớn lao trong tương lai.

Những người tuổi Thìn làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hoặc đưa ra những ý tưởng có giá trị thực tiễn, bạn có thể nhận được một khoản thưởng nóng có giá trị kha khá đấy. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản kha khá vì đưa ra những kế hoạch chính xác, giúp ích cho sự phát triển của tập thể. Với những kinh nghiệm sẵn có của mình, Thìn hoàn toàn có thể gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ.





Lĩnh vực tài chính của người tuổi Thìn vào 9 giờ sáng nay có khá nhiều điểm sáng. Bạn không chỉ phát tài và làm giàu cho bản thân, mà còn mang lại tiền bạc cho mọi người xung quanh nữa. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm