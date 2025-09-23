Đúng 3 ngày giữa tuần (23-25/9), 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài lộc không ngừng tăng, công việc thuận buồm xuôi gió.

Con giáp tuổi Tý 

Ngày Tương Xung khiến vận trình của tuổi Tý suy giảm đáng kể. Bạn có thể gặp phải những trải nghiệm không mấy dễ chịu, từ đó dẫn đến cảm giác thất vọng. Tốc độ công việc của bạn có thể chậm lại, và bạn sẽ cảm thấy không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu khi đối mặt với một nhiệm vụ phức tạp.

Tình duyên của bản mệnh đang có dấu hiệu giảm sút. Trong các mối quan hệ, hãy chú ý hơn đến cảm xúc của đối phương và tránh phớt lờ họ, nếu không muốn xảy ra những xung đột không đáng có. Với những người nữ độc thân, bạn có thể nhận được sự tán tỉnh từ người khác giới, nhưng cảm giác bất an có thể khiến bạn chưa sẵn sàng.

Đúng 3 ngày giữa tuần (23-25/9), 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay - Ảnh 1
Con giáp tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Đúng 3 ngày giữa tuần (23-25/9), 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn vốn kiên trì, quyết đoán, có khát vọng vươn lên đứng ở đỉnh cao. Thời gian tới đây, tuổi Thìn tìm được cơ hội chứng minh thực lực. Sau nhiều tháng nỗ lực không ngừng, thành quả đạt được chính là sự đền đáp xứng đáng dành cho bản mệnh.

Ở nơi làm việc, tuổi Thìn được cấp trên giao phó những dự án quan trọng, tạo bước đệm thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Đây là cơ hội để bản mệnh khẳng định khả năng lãnh đạo và quản lý của bản thân. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng thể hiện sự sáng tạo không ngừng và sự linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề. Những ý tưởng táo bạo được đánh giá cao, giúp bản mệnh để lại dấu ấn mạnh mẽ trong mắt cấp trên, đồng nghiệp.

Tài lộc của người tuổi Thìn trong thời gian này có dấu hiệu tăng lên không ngừng. Người làm kinh doanh, buôn bán gặp nhiều thuận lợi trong việc làm ăn, đơn hàng không ngừng tăng lên, lợi nhuận gia tăng thấy rõ. Một số người có thể ký kết các hợp đồng lớn hoặc mở rộng quy mô làm ăn. Nhờ đó, nguồn tài chính của bản mệnh cũng ngày một dồi dào. Đây là giai đoạn tuổi Thìn có thể củng cố vị thế, tham gia vào các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Trong chuyện tình cảm, sự tự tin, hào sảng giúp tuổi Thìn thu hút được sự chú ý của nhiều đối tượng. Người độc thân có cơ hội gặp đối tượng phù hợp. Người có gia đình đạt được sự hòa hợp, gắn kết giữa vợ và chồng.

Đúng 3 ngày giữa tuần (23-25/9), 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay - Ảnh 3
