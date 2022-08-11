Đúng 18h08p hôm nay 11/8: QUÝ NHÂN trợ mệnh, 3 con giáp khó khăn vượt qua, xui rủi tránh xa, bản mệnh mua may bán đắt, thu nhập tăng ầm ầm, nửa đời sau sung túc vô biên

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy ngày thứ Năm 11/8/2022, tuổi Tý được quý nhân trợ mệnh, những khó khăn vướng mắc đang gặp phải sẽ vượt qua được, với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới. Người thi cử có khả năng đỗ đạt cao, người ứng cử vào chức vụ mới, được cấp trên nâng đỡ.

Trong ngày tam hợp, các mối quan hệ tình cảm cũng hài hòa, tốt đẹp. Tuổi Tý có thể lên kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò, tụ tập bạn bè để tăng thêm tình gắn kết.

Thực Thần còn báo tin vui tài lộc khi tài chính của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến ầm ầm, nhất là những người làm nghề kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ạt đổ về nhà, con giáp này chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền.

Thực Thần còn báo tin vui tài lộc khi tài chính của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất may mắn khi theo đuổi lĩnh vực mà mình yêu thích, làm việc mình muốn và có được môi trường hài hòa, đồng nghiệp nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Không phải ai cũng có được may mắn này vì thế hãy cố gắng phát huy hết khả năng của mình nhé.

Để cải thiện sức khỏe bạn có thể rèn luyện thói quen đi bộ sẽ rất tốt, mỗi ngày bạn hãy dành khoảng 10 phút cho việc này, nhất là khi phải ngồi làm việc liên tục trong khoảng thời gian dài khiến cơ thể bị trì trệ. Vận động sẽ giúp máu lưu thông và tinh thần cũng được thư giãn hơn.

Trong ngày tam hợp, các mối quan hệ tình cảm cũng hài hòa, tốt đẹp. Tuổi Tuất có thể lên kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò, tụ tập bạn bè để tăng thêm tình gắn kết. Các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Người độc thân cũng đang có nhiều cơ hội tìm kiếm một nửa cho riêng mình.

Tuổi Tuất may mắn khi theo đuổi lĩnh vực mà mình yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi phương Đông 12 con giáp, tuổi Tị được quý nhân trợ mệnh, con giáp này có những quyết định sáng suốt và đúng đắn, lựa chọn được hướng đi phù hợp với mình trong tương lai, khả năng phát triển sự nghiệp là rất lớn. Bản mệnh đặt rất nhiều kì vọng và mong muốn đạt được thành công sớm hơn.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay ngày thứ Năm 11/8/2022, tuổi Tị gặp cục diện Mão Tuất nhị hợp nên có nhiều thuận lợi trong hợp tác làm ăn, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này chi tiêu mà không cần phải lo lắng hay đắn đo quá nhiều.

Vận trình tình cảm đôi lứa hài hòa, thuận lợi. Con giáp này và người ấy vô cùng tâm đầu ý hợp và đồng điệu với nhau. Người tuổi Tị luôn sống có mục đích, có niềm say mê và cũng rất biết cách tận hưởng cuộc sống, dù không còn tươi trẻ như tuổi thanh xuân nhưng bản vẫn rất quyến rũ.

Tị gặp cục diện Mão Tuất nhị hợp nên có nhiều thuận lợi trong hợp tác làm ăn, doanh thu cũng tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo