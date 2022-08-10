Bước qua ngày hôm nay 10/8: CÁT THẦN bợ đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, tiền tài trải đầy nhà, bản mệnh mở cửa thấy THẦN TÀI, hỷ sự ngập tràn, may mắn vô biên

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 11/8/2022 ngày mai, công việc của tuổi Thìn không quá khó khăn. Với lợi thế là rất giỏi sáng tạo và đổi mới phương pháp làm việc, con giáp này sẽ luôn mang đến những kết quả đáng mong chờ. Bản mệnh không bao giờ để những quy định bó buộc khiến bản thân không phát huy được năng lực.

Trong ngày mới, tuổi Thìn được quý nhân tam hội dẫn dắt nên tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ. Đôi lứa hạnh phúc, người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình để kết thúc tháng ngày cô đơn lẻ loi.

Đường tài lộc khá vượng, nhờ vị trí đang nắm giữ mà người tuổi Thìn có thêm những nguồn thu nhập mới. Có thể sẽ được giới thiệu thêm việc bên ngoài, được hưởng chính sách ưu đãi hoặc thông tin đầu tư có giá trị. Về cơ bản bản mệnh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày.

Trong ngày mới, tuổi Thìn được quý nhân tam hội dẫn dắt nên tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 11/8/2022 ngày mai, sức sáng tạo của tuổi Tuất lên cao nhờ sự hỗ trợ của cát tinh. Con giáp này hãy tận dụng tối đa lợi thế này cho công việc, đừng lãng phí bằng việc ngồi đó mơ mộng và để đầu óc treo ngược cành cây.

Dần Tuất bán hợp, đường tình duyên hanh thông, đào hoa nở rộ, người độc thân hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tình yêu. Nhân duyên có thể đến bất cứ lúc nào. Con giáp này chỉ thể hiện con người thật của mình nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người khác phái.

Tuổi Tuất gặp ngày ngũ hành tương sinh nên tài lộc hanh thông, có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho chính mình. Hơn nữa con giáp này có khả năng quản lý tiền bạc rất tốt, biết nắm bắt thời cơ và đầu tư hiệu quả. Nếu thiếu vốn có thể nhờ người thân giúp đỡ, đảm bảo thu nhập rất dồi dào.

Tuổi Tuất gặp ngày ngũ hành tương sinh nên tài lộc hanh thông, có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi ngày mai có Chính Quan, Chính Ấn soi rạng. Hai cát tinh này đại diện cho chức vụ, quyền lợi, học hành, nghề nghiệp,…Tuổi Mùi ngày này hành sự theo khuôn phép, phục tùng lệnh cấp trên, hoàn thành tốt nghĩa vụ.

Ngày mai, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền bạc. Những kế hoạch đầu tư của bạn đã dần khẳng định bạn đang đi đúng đường, khoản lợi nhuận thu về ban đầu tuy không được lớn như mong đợi nhưng hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp trong tương lai.

Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít sau những hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình.

Ngày mai, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo