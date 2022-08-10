Qua đêm nay 10/8, TOP 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, kinh doanh thắm vượng, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, bản mệnh sự nghiệp lên hương, công danh tỏa sáng

Nhờ các mối quan hệ có ích nên công việc của tuổi Dậu thuận lợi hơn hẳn. Nhờ quen biết nên đường sự nghiệp của bản mệnh cũng bằng phẳng và dễ đi hơn nhiều. Vận trình công danh sự nghiệp đang tiến triển suôn sẻ, con giáp này cần giữ vững quan điểm của mình, theo đuổi con đường mình đã chọn.

May mắn hơn có Thủy sinh Mộc giúp cho chuyện tình của bản mệnh vẫn diễn ra êm đềm, đây là nguồn động lực không nhỏ cho bạn. Dù trong thời điểm khó khăn, bạn vẫn có chỗ dựa tinh thần là người yêu/vợ/chồng, họ khá thấu hiểu những gì bạn đang làm và thông cảm với những gì bạn đang trải qua.

Vận trình tài lộc cũng khá ổn định, nguồn thu đến từ công việc chính là chủ yếu. Con giáp này chớ nên suy nghĩ quá nhiều mà hãy tập trung làm tốt việc của mình, đừng đứng núi này trông núi nọ. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, ăn uống, đừng tham công tiếc việc mà kiệt sức.

Vận trình tài lộc cũng khá ổn định, nguồn thu đến từ công việc chính là chủ yếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày vô cùng thuận lợi. Con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ và quan tâm đến mọi người nên xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nếu bản mệnh có gặp khó khăn, chắc chắn cũng sẽ có nhiều người giúp đỡ.

Một ngày làm việc hăng say kết thúc, tuổi Ngọ nên lui tới những nơi thanh tịnh hoặc yên tĩnh để thư giãn đầu óc. Ngoài ra bản mệnh cũng có thể tự học các bộ môn như yoga hay thiền để tĩnh tâm, rèn luyện khả năng bình tĩnh, đặc biệt nó cũng rất có lợi cho sức khỏe, tinh thần.

Ngày này, người tuổi Ngọ được quý nhân Tam Hội dẫn dắt nên tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ. Đôi lứa hạnh phúc, người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình để kết thúc tháng ngày cô đơn lẻ loi.

Một ngày làm việc hăng say kết thúc, tuổi Ngọ nên lui tới những nơi thanh tịnh hoặc yên tĩnh để thư giãn đầu óc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tam Hợp mang đến cho người tuổi Mùi rất nhiều tin mừng khi công việc phát triển thuận lợi trong ngày hôm nay. Những người cần phải học tập, thi cử cũng sẽ đạt được kết quả xứng đáng. Bản mệnh có thể hài lòng với một ngày của mình.

Con giáp này ngày càng tự tin hơn trong công việc mà bản thân đang theo đuổi, bạn tìm thấy những điều kiện tốt thúc đẩy sự nghiệp cho chính mình. Đó cũng có thể là cơ hội học tập để nâng cao kiến thức cũng như vị thế cho bản thân.

May mắn có Thủy sinh Mộc giúp cho chuyện tình cảm vẫn diễn ra êm đềm, đây là nguồn động lực không nhỏ. Dù trong thời điểm khó khăn, con giáp này vẫn có chỗ dựa tinh thần là người yêu, vợ hay chồng, họ khá thấu hiểu những gì bản mệnh đang làm và thông cảm với những gì bản mệnh đang trải qua.

May mắn có Thủy sinh Mộc giúp cho chuyện tình cảm vẫn diễn ra êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo