Đúng 17 ngày tới (1/5 - 17/5), top con giáp "báo hiệu" rước tài lộc lớn, tiền vàng rủng rỉnh, Thần Phật soi đường, 'phất lên' đầy bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 09:21

Đúng 17 ngày tới rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ họ.

Tuổi Mùi

Vận khí của tuổi Mùi trong 17 ngày tới rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng 17 ngày tới, cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, 17 ngày tới, tuổi Mùi còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi.

Tất cả những gì người tuổi Mùi cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại.

Tuổi Thân

Có tài năng, năng lực nổi trội, được nhiều người biết đến, may mắn có được thiên can của mình, công việc được trời phù hộ, mọi việc suôn sẻ. Thời điểm 17 ngày tới vận may ập đến, thu hoạch nhiều tiền, cả đời vinh hoa phú quý.

Đúng 17 ngày tới (1/5 - 17/5), top con giáp 'báo hiệu' rước tài lộc lớn, tiền vàng rủng rỉnh, Thần Phật soi đường, 'phất lên' đầy bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, được người lớn tuổi, quý nhân phù trợ, chỉ bảo trong việc khởi nghiệp. Thành công chỉ ở gần bạn.

 

Được thần lành che chở, sự nghiệp hanh thông sẽ suôn sẻ, rủi ro trở nên nhỏ hơn, và mọi thứ phát triển thuận lợi và suôn sẻ. 

Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, người tuổi Sửu vốn cư xử hào hiệp, không thích an phận thủ thường, đời của họ có mục tiêu là không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại. Tuy nhiên khi còn trẻ, tài vận và sự nghiệp không được như ý, vì vậy tuổi Sửu luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Mọi thứ sẽ bắt đầu thăng hoa khi 17 ngày tới, có thể nói đây là lúc bắt đầu thăng hoa, được người khác tôn trọng.

Càng về sau, tuổi Sửu sẽ bất ngờ vì cuộc đời của mình được nâng lên một tầm cao mới, thậm chí có người trở thành người có quyền cao chức trọng. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng bước qua 17 ngày sắp tới, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì có đó, cuộc sống thăng hoa từ đây.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm

Bước qua ngày 1/5, có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ, top 3 con giáp "gánh tiền mỏi lưng", gặt hái được nhiều tài lộc, cuộc sống thuận lợi, viên mãn

Bước qua ngày 1/5, có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ, top 3 con giáp "gánh tiền mỏi lưng", gặt hái được nhiều tài lộc, cuộc sống thuận lợi, viên mãn

Thời gian tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng tìm được cơ hội thay đổi mọi thứ, thậm chí là đổi đời.

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