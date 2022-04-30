Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 30/4 - 6/5: Quý nhân xuất hiện, cơ hội kiếm tiền nhiều như lá mùa thu, phải thức đêm để đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 08:08

Đầu tuần này, công việc 3 con giáp này khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới, tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ. Con giáp này chỉ cần dốc toàn trí lực, dồn tâm huyết vào theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra. Nếu có thể chủ động nắm bắt cơ hội, tuổi Mão có thể đạt được bước đột phá trong công việc.

Con giáp này cũng nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa, đặc biệt là ở nơi làm việc. Tuổi Mão cần đối đãi chân thành với những người xung quanh để có thể tìm thêm những người bạn mới.

Tài lộc trong tháng của tuổi Mão được dự báo là ổn định, không cần phải lo lắng về thu nhập.

Tuổi Thìn

Năm 2022 này, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm cũng đang có nhiều khởi sắc. Người tuổi Hợi không mong ước nhiều, chỉ muốn mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ bên người mình yêu thương là được. Tuần từ 30/4 - 6/5 là giai đoạn khởi sắc trong cuộc sống tuổi Hợi, chỉ cần mở lòng nhiều hơn, cuộc đời họ sẽ thăng hoa. 

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 30/4 - 6/5: Quý nhân xuất hiện, cơ hội kiếm tiền nhiều như lá mùa thu, phải thức đêm để đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những con rồng phải chịu đựng cho đến cuối tháng 4, vận rủi ở chân trước và vận may ở chân sau, hy vọng sẽ thay đổi được tình hình hiện tại. Đối với một số người thuộc con giáp rồng thì có thể là điềm lành khiến vận đào hoa gặp nhiều may mắn, có bạn thì không thiếu đào hoa, đối với những bạn độc thân thì hãy sớm thoát khỏi cảnh độc thân nhé, phải có đủ hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người sống vì cảm xúc hơn là vật chất, họ sống nhân hậu, dĩ hòa vi quý và nhờ vậy mà luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. So với những con giáp khác, tuổi Hợi được xem là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban. Dù trong đời này họ có thể không quá giàu có nhưng đời sống tình cảm thì sung túc đủ đầy. Vì tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc thì may mắn cũng sẽ tự đến.

Trong tuần mới tới đây, tuần cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ. Đầu tuần này, công việc tuổi Hợi khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Từ giờ trở đi quý nhân sẽ luôn xuất hiện bên cạnh tuổi Hợi, họ sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền. Cuối năm 2022, tình và tiền viên mãn ngoài mong đợi. 

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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