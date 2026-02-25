Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp may mắn tứ phương hội tụ, làm gì cũng hái ra tiền, nợ nần tiêu tán, tha hồ hốt bạc

Tuổi Tý có thể vướng phải không ít phiền toái trong công việc do những tin đồn thiếu căn cứ. Có người cố tình lan truyền thông tin sai lệch nhằm làm giảm uy tín và gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của bạn. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng nhất là giữ được sự điềm tĩnh, tỉnh táo để ứng biến khéo léo trước mọi tình huống phát sinh.

Bản mệnh vốn sở hữu ý chí bền bỉ và tinh thần không dễ khuất phục, vì vậy sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước sóng gió lần này. Bạn vẫn có thể giữ vững vị thế nếu đủ kiên định. Tuy nhiên, nếu cảm thấy quá sức, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy để hạn chế những tác động tiêu cực đang bủa vây.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bước vào chu kỳ hanh thông hiếm có. Trong ngày tới, vận may của bạn đến từ cả chính tài lẫn phụ tài. Những ai đang kinh doanh có thể chốt được hợp đồng lớn, lợi nhuận tăng vọt. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, tăng lương hoặc nhận khoản tiền bất ngờ.

Đặc biệt, vận may tài chính của tuổi Dần rất mạnh. Nếu tham gia các hoạt động may rủi hợp pháp, khả năng trúng thưởng cao hơn bình thường. Đây là thời điểm “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”, giúp bạn có cơ hội trả hết nợ cũ, ổn định tài chính, thậm chí tích lũy được khoản tiền đáng kể.

