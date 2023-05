Đúng 15 giờ chiều nay (27/5/2022): Sao Thái Âm chiếu mệnh, những con giáp mở cửa đón ánh sáng rực rỡ, danh lợi tài lộc đổ về như thác, nắm trong tay quyền cao chức trọng

Theo tử vi phương Đông, sao Thái Âm là sao tốt, chủ về danh lợi, hỷ sự, mọi việc đều hạnh thông thuận lợi. Người nào được sao này chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng có cơ hội thành công.

Theo đó, người tuổi Thân sẽ có sự nghiệp lẫn cuộc sống thăng hoa, gặp gỡ nhiều quý nhân phù trợ. Trong công việc, bạn sẽ gặp được đối tác xứng tầm, giúp cho bạn kiếm ra nhiều tiền hoặc được sếp trên tăng lương. Nhìn chung trong tương lai gần, tuổi Thân chắc chắn sẽ phát triển khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có vận may cuối tháng 5 rất tốt, thời điểm được dự đoán khởi đầu cho mọi may mắn là 15 giờ (27/5), thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Gà rất tốt về mọi mặt, làm việc chăm chỉ và rất có năng lực nên chắc chắn sẽ có kết quả rất tốt trong sự nghiệp, mọi việc suôn sẻ trong cuộc sống, vận trình tình cảm ngày càng khởi sắc. Vào đúng 15 giờ chiều nay (27/5), vận may sẽ đạt đến đỉnh điểm, tài vận vượng phát, công việc tiến triển vượt bậc, tài vận ấn tượng nên việc thăng chức, tăng lương sẽ không thành vấn đề, sẽ có cơ hội gặp gỡ người yêu thích và đối tác làm ăn một cách suôn sẻ.

Theo tử vi dự báo, tuổi Dậu trong thời gian tới sẽ được sao Thái Âm sủng ái, Phật độ mạng nên làm gì cũng may mắn, suôn sẻ. Không chỉ sự nghiệp hưng vượng mà cuộc sống tốt đẹp lên rất nhiều, gia đạo hưng vượng. Vì vậy, thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ hoàn toàn khuynh đảo thương trường, giàu có, không còn phải lo lắng về chuyện tiêu tiền nữa.

