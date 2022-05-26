Đúng 9 giờ sáng mai (27/5/2022): BÙNG NỔ TÀI LỘC, những con giáp được quý nhân trợ lực, các dòng tiền bất ngờ đổ về, của cải không ai sánh bằng!

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao Cát Tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản , cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Đúng 9 giờ sáng mai (27/5/2022), công việc làm ăn của tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều Cát Tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn ngày bội thu.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới sẽ mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, đúng 9 giờ sáng 27/5/2022, vận số của người tuổi Thìn bắt đầu "lên hương", trí tuệ sáng suốt, nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo được sinh sôi, giúp ích nhiều trong công việc của bạn. Bên cạnh đó, khi may mắn cận kề, bạn cũng có nhiều cơ hội tốt khác nữa, ví dụ như việc gặp được nhiều người bạn tốt, mở mang các mối quan hệ xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tháng 6 tới, tuổi Thìn có năng lượng di chuyển, dễ có nhiều lộc lá từ các chuyến công tác nên nếu có dự định nào đó phải đi xa, bạn có thể thoải mái lên kế hoạch, đừng chần chừ.

Theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Thìn đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, đây chính là lúc bạn nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm bạn rất bận rộn với các dự án, chỉ cần bạn luôn cẩn trọng với các lựa chọn của mình thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay, tài chính cũng được đảm bảo vững chắc.

Tuổi Tỵ

Đúng 9 giờ sáng mai (27/5/2022), là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Cát Tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm