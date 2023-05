Đúng 12 giờ trưa nay (26/5/2022): Phúc Tinh chiếu rọi, những con giáp bước 'qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai', vận mệnh đổi chiều thăng hoa, sự nghiệp vượng phát, sống trong giàu sang

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất có tham vọng làm giàu, luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng mọi thứ viên mãn sung túc, tuổi Tuất muốn mình trở thành mục tiêu để người khác ngưỡng mộ. Đa số những người tuổi Tuất đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên do vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười nên phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ khổ tận cam lai, khổ mấy cũng sẽ thăng hoa và được đền đáp xứng đáng.