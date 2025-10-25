Đúng 12h trưa mai (26/10/2025), 3 con giáp chọn đâu thắng đó, cập bến giàu sang, lộc về trước cửa, vàng rải đầy nhà

Tử vi ngày 26/10/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu là người hiền lành, sống lành mạnh.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu vẫn đang cố gắng đổi mới cách làm việc.

Ngày này tuổi Dậu là người tốt bụng, giúp đỡ nhiều người khi họ gặp khó khăn trong công danh.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã thắp sáng một tình yêu của riêng mình. Sẵn sàng tìm đúng nơi.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy cẩn thận chi tiêu, bạn hay làm quá lố mức chi tiêu.

Sức khoẻ: Hãy bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp bản lĩnh, nghị lực, có đam mê kiếm tiền mạnh mẽ hơn ai hết. Từ sau ngày này là giai đoạn phất lên mạnh mẽ của Thìn. Tử vi nói người tuổi Thìn chính thức bước vào giai đoạn đại vận thăng hoa, được Tam Hợp quý nhân chiếu mệnh. Mọi nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng bằng hiện kim. Người làm ăn kinh doanh sẽ mở rộng quy mô, khách hàng kết nối, đối tác tiềm năng xuất hiện liên tục, hợp đồng ký kết thuận lợi, lợi nhuận tăng cao vù vù

Tài khí của tuổi Thìn càng về cuối năm càng vượng, có thể nhờ đó mà kiếm bộn tiền, thậm chí sang năm 2026 còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa. Họ không chỉ có của ăn của để mà còn xây dựng được vị thế vững chắc, danh tiếng lan xa. Lúc này Thìn có thể mạnh mẽ khẳng định thương hiệu cho chính cá nhân mình và tận hưởng cuộc sống đủ đầy, vương giả không ai sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Tuất có thể cảm thấy khó khăn về mặt cảm xúc, dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn thường lệ. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ không phải đối mặt với những thử thách này một mình vì gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ, giúp bản mệnh vượt qua những thời điểm khó khăn một cách dễ dàng hơn.

Về mặt tài chính, tuổi Tuất có thể đối mặt với một vài vấn đề liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay, gây ra áp lực với bản mệnh. Nếu cần, bản mệnh đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để cùng tìm ra giải pháp.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!