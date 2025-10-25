Mừng bạn thân sinh con trai tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Tâm sự 25/10/2025 10:43

 Tôi có cô bạn thân tên Quỳnh, chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Quỳnh là kiểu phụ nữ sống tình cảm, có thể vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tôi từng chứng kiến Quỳnh yêu nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu.

Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai. Tôi quả thật muốn sinh thêm con cho chồng, không nhất thiết là phải con trai, vì với tôi con nào cũng là quà quý. Nhưng mấy năm dù thả thế nào, tôi vẫn không có thai. Tôi cũng để tự nhiên.

Thay vì âu lo, tôi cố gắng chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng còn cùng chồng đi đổi gió để hâm nóng tình cảm. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng vẫn nhiều màu sắc, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như trước.

 Tôi có cô bạn thân tên Quỳnh, chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Quỳnh là kiểu phụ nữ sống tình cảm, có thể vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tôi từng chứng kiến Quỳnh yêu nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu. Lần gần đây nhất, tôi còn tưởng cô ấy sẽ lên xe hoa, nào ngờ lại chọn làm mẹ đơn thân. Tôi không biết người đàn ông kia là ai, chỉ khi Quỳnh mang thai mới báo tôi biết. Khi tôi hỏi lý do vì sao nuôi con một mình thì cô ấy chỉ nói không muốn cưới người kia nữa.

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Mừng bạn thân sinh con trai tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất - Ảnh 1
Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng - Ảnh minh họa: Internet  

Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng. Tôi quyết định lấy điện thoại của chồng để chuyển khoản, lúc đó chồng tôi đang đi tắm. Tôi vừa chuyển khoản xong thì điện thoại có ngay tin nhắn của Quỳnh. Tôi cứ nghĩ Quỳnh nhắn tin cảm ơn vợ chồng tôi, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tôi choáng váng suýt ngất.

Quỳnh gửi vào điện thoại của chồng tôi: “Sao cho em nhiều tiền vậy, anh để dành đó còn mua nhà mua xe cho mẹ con em. Anh mau về đến thăm con trai của mình nhé!”.

Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Hóa ra Quỳnh qua lại với chồng của tôi nên không bao giờ để lộ mặt người tình, càng không cho tôi biết. Chồng tôi vậy mà lại ra ngoài tìm con trai!

Tôi thật sự không ngờ bao lâu nay bị chồng và bạn thân lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Cũng vì chồng tôi diễn quá giỏi, anh lúc nào cũng tròn vai người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn tôi thì tin tưởng anh tuyệt đối, có bao giờ nghi ngờ anh đâu.

Giờ tôi đau đớn vô cùng khi bị chồng và bạn thân phản bội. Tôi xem họ là người thân của mình, cuối cùng họ lại cùng nhau cho tôi một nhát dao đau thấu tâm can. Tôi muốn trả thù họ, tôi muốn họ phải thống khổ như tôi, muốn họ phải hối hận mà quỳ xin tôi tha thứ. Nhưng tôi phải làm sao đây?

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay đã 3 năm, vợ chồng tôi có một con trai 2 tuổi. Tôi sống cùng mẹ chồng, dù bà có chút khó tính nhưng vẫn đối xử khá tốt với tôi. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi có chồng yêu thương, có mẹ chồng giúp đỡ chỉ dẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Từ đây đến cuối năm 2025: 3 con giáp giàu có vang vọng, phú quý đủ đường, tiền bạc liên miên, tài lộc viên mãn

Từ đây đến cuối năm 2025: 3 con giáp giàu có vang vọng, phú quý đủ đường, tiền bạc liên miên, tài lộc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đang đi bộ trên phố, cô gái bất ngờ bị người lạ mặt tiếp cận rồi rút dao đâm vào ngực

Đang đi bộ trên phố, cô gái bất ngờ bị người lạ mặt tiếp cận rồi rút dao đâm vào ngực

Video 47 phút trước
Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
15 ngày tới (26/10-11/11), 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

15 ngày tới (26/10-11/11), 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau tai, bác sĩ gắp ra 5 con giòi sống

Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau tai, bác sĩ gắp ra 5 con giòi sống

Sức khỏe 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 26/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 26/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi bất ngờ khi thấy người đi cùng chị ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi bất ngờ khi thấy người đi cùng chị ấy

Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt đột quỵ

Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt đột quỵ

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng động dưới gầm giường

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng động dưới gầm giường