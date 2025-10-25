Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 25/10/2025 10:38

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, đến nay đã 3 năm, vợ chồng tôi có một con trai 2 tuổi. Tôi sống cùng mẹ chồng, dù bà có chút khó tính nhưng vẫn đối xử khá tốt với tôi. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi có chồng yêu thương, có mẹ chồng giúp đỡ chỉ dẫn.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ tôi sang nhà họ hàng có việc vài ngày, chồng tôi thì tăng ca. Ở nhà có một mình, tôi quyết định dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Tôi đem bao gối, ga giường trong nhà đi giặt. Thông thường mẹ chồng tôi rất kỹ tính, không để tôi đụng chạm đến đồ đạc trong phòng của bà. Nhưng hôm ấy tôi nghĩ cũng chỉ vào tháo vỏ gối và ga giường ra giặt, tôi sẽ không chạm đến bất kì đồ gì khác trong phòng mẹ chồng. 

Lúc tôi lột vỏ gối của mẹ chồng ra thì bất ngờ thấy một xấp giấy bên trong. Đó là những tờ biên lai chuyển tiền ở ngân hàng. Người gửi tiền là mẹ chồng của tôi, người nhận tiền là một người phụ nữ ở tỉnh khác. Theo như thời gian gửi tiền trên từng tờ giấy thì mẹ chồng tôi đều đặn mỗi tháng gửi 10 triệu cho người phụ nữ kia.

 

Lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ lại thì họ hàng nhà chồng không có ai ở tỉnh thành kia. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng cũng không phải chu cấp tiền bạc cho người nào. Mẹ chồng tôi đã nghỉ làm nhiều năm, khoản tiền này chắc là từ thu nhập của chồng tôi. Nhưng chồng tôi cũng chưa từng nói với tôi về chuyện này. Trong lòng tôi nảy sinh linh cảm xấu, hình như có chuyện gì đó mà tôi không được biết.

Tôi để lại những tờ giấy kia trong bao gối của mẹ chồng, quyết định giữ nguyên hiện trạng để bà không nghi ngờ. Sau khi chồng tôi về, tôi hỏi anh về người phụ nữ được mẹ tôi gửi tiền kia.

Chồng tôi ban đầu nói không biết, nhưng khi bị tôi tra hỏi liên tục thì anh đành thú nhận. Hóa ra chồng tôi có con riêng với người phụ nữ kia. Anh nói chỉ là một lần chơi qua đường nhưng lại lỡ để lại hậu quả. Mỗi tháng chồng tôi lén đưa tiền để mẹ chồng ra ngân hàng gửi cho người phụ nữ kia.

Để có thêm tiền gửi cho nhân tình và con riêng, chồng tôi đã phải làm rất nhiều việc để tôi không nghi ngờ. Quả thật 10 triệu kia không hề nhỏ, lương của chồng tôi cũng chẳng cao. Nhưng anh đành phải làm vậy để che giấu tội ngoại tình của mình.

Tôi cảm thấy rất tổn thương và mất hết tin tưởng vào chồng. Thu nhập của tôi và chồng không dư dả, nhiều khi còn thiếu thốn lo cho con của chúng tôi. Vậy mà giờ mỗi tháng anh lại chi nhiêu đó tiền cho nhân tình và con riêng. Tôi thấy mà chua chát trong lòng. Giờ tôi có nên ly hôn để chấm dứt mọi chuyện hay không?

3 năm sau khi chồng qua đời, tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô xịn ghé qua

3 năm sau khi chồng qua đời, tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô xịn ghé qua

Tôi suy sụp không gượng dậy nổi suốt 1 tháng sau đó. Thấy tôi gầy ruộc, con trai thì khóc đòi bố, mẹ chồng ở lại nhà tôi chăm sóc. Bà nấu món ngon để tôi và con khỏe lại. Bà còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy mẹ chồng như thế mà tôi thấy có lỗi. Bà mất con trai đau lòng biết bao nhiêu, vậy mà vẫn gắng gương chăm sóc cho cháu nội và con dâu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Từ đây đến cuối năm 2025: 3 con giáp giàu có vang vọng, phú quý đủ đường, tiền bạc liên miên, tài lộc viên mãn

Từ đây đến cuối năm 2025: 3 con giáp giàu có vang vọng, phú quý đủ đường, tiền bạc liên miên, tài lộc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đang đi bộ trên phố, cô gái bất ngờ bị người lạ mặt tiếp cận rồi rút dao đâm vào ngực

Đang đi bộ trên phố, cô gái bất ngờ bị người lạ mặt tiếp cận rồi rút dao đâm vào ngực

Video 46 phút trước
Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
15 ngày tới (26/10-11/11), 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

15 ngày tới (26/10-11/11), 3 con giáp lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau tai, bác sĩ gắp ra 5 con giòi sống

Nữ bệnh nhân nhập viện vì đau tai, bác sĩ gắp ra 5 con giòi sống

Sức khỏe 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 26/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Đúng 12h ngày mai (Chủ nhật 26/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Gia đình bàng hoàng nhận thi thể con trai sau 3 ngày mất tích

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Bị cô gái lạ mặt tát dồn dập giữa phố, sự thật đằng sau khiến tôi bàng hoàng đến mức 'đứng hình

Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Phát hiện ra nhân tình của chồng, tôi lặng người trước sự thật phũ phàng bởi cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ

Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Thấy người yêu cũ của chồng trước mắt, nhìn người bên cạnh cô ấy tôi càng choáng váng

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi bất ngờ khi thấy người đi cùng chị ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi bất ngờ khi thấy người đi cùng chị ấy

Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt đột quỵ

Vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, lật tấm chăn lên tôi hoảng loạn suýt đột quỵ

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng động dưới gầm giường

Giận chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng động dưới gầm giường