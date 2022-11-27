Đúng 12h mùng 4 tháng 11 âm lịch: Số đỏ hơn son, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, gom lộc thế gian, thu tiền bộn túi

Bước sang 12h mùng 4/11 âm lịch, những con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bội thu tài lộc, sự nghiệp nhờ đó mà thăng hoa rực rỡ.
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Tuổi Thân
Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Thân ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.
Bước sang 12h mùng 4/11 âm lịch, vận may tài lộc lẫn đường tình duyên của tuổi Thân cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Thân đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.
Tuổi Dậu
Dậu trời sinh thông minh lạnh lợi, nhiều ý tưởng, biết đối nhân xử thế, lại có khiếu hài hước, giỏi ăn nói nên dễ được mọi người yêu quý và tin cậy. Dậu cũng là những người sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc cao, nói được làm được, sống biết điều nên được những người xung quanh yêu quý
Đúng 12h mùng 4/11 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Dậu trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Từ thời điểm này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Dậu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn.
Tuổi Mão
Mão hiền lành, nhân nghĩa và chín chắn. Con giáp này có tố chất lãnh đạo bẩm sinh và rất đáng tin cậy. Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp nhiều điều xui xẻo, trở ngại, áp lực trong cuộc sống cũng như công việc.
Tử vi cho biết, người tuổi Mão ăn nên làm ra, may mắn ngập lối vào 12h mùng 4/11 âm lịch. Công việc nhờ có quý nhân ra tay giúp sức nên thăng tiến không ngừng, một bước đổi đời. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên con giáp giàu có này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phát tài thật to. Về tình duyên, Mão nên mạnh dạn và rõ ràng hơn trong chuyện tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp có thể gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!