Đúng 11 ngày tới, kiếm tiền siêu việt, may mắn ngút trời, 3 con giáp này hanh thông thuận hòa, cầu được ước thấy, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 10:17

Tử vi 11 ngày tới cho hay, 3 con giáp này đường công danh vô cùng thắng lợi, được Quý Nhân tương trợ nên Tài Lộc vô cùng thăng hoa, tài chính lên hương thấy rõ, giàu có vô biên, phước lành xum xuê, gia đạo ôn hòa, vững mạnh.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu là người chân thật, vô cùng nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, lại cởi mở rộng rãi nên được bạn bè yêu quý. Cho dù trong công việc hay tình yêu, con giáp này đặc biệt luôn gặp vận may và có được sự phát triển ổn định.

Trong 11 ngày tới, những người tuổi Dậu sẽ nắm trong tay cơ may đổi đời nhờ được quý nhân tương trợ. Con đường sự nghiệp sắp tới đây vô cùng thuận lợi. Con giáp nhớ nắm bắt thời cơ và nỗ lực hết mình. Cũng trong thời gian này, tuổi Dậu được được thần Tài ưu ái hết lòng, sự nghiệp của bản mệnh có những bước phát triển vượt bậc.

con giap may man 1
Trong 11 ngày tới, những người tuổi Dậu sẽ nắm trong tay cơ may đổi đời nhờ được quý nhân tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù giỏi giang, tháo vát nhưng khi vận may chưa đến, tuổi Thân cũng phải đối mặt với nhiều sóng gió và thử thách. Tử vi học có nói, thời gian qua tuy rằng tuổi Thân không quá may mắn nhưng cuối cùng cũng khổ tận cam lai, vận may sẽ chuyển đổi trong 11 ngày tới.

Theo tử vi 11 ngày tới, người tuổi Thân sẽ ngày càng may mắn hơn, từ sự nghiệp, tiền bạc với cuộc sống tình cảm đều có bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn này, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, với tinh thần vốn có, nếu như nắm bắt kịp thời có khả năng sẽ giàu có trong một đêm. Công việc suôn sẻ sẽ giúp tuổi Thân thu hút được nhiều tài lộc, tiền trong ngân hàng tăng số từng ngày.

con giap may man 2
Theo tử vi 11 ngày tới, người tuổi Thân sẽ ngày càng may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Người Mão được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là trong 11 ngày tới. Quý nhân đưa đường chỉ lối nên trong giai đoạn này, con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, vươn mình làm đại gia. Càng về cuối năm càng an nhàn hưởng lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

con giap may man 3
Người Mão được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là trong 11 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Thần Phật để mắt đến 3 con giáp này, ban cho MAY MẮN và PHƯỚC LÀNH nên làm 1 ăn 10, cầu được ước thấy, công danh sự nghiệp xuôi thuận tốt lành

Sau ngày mai, Thần Phật để mắt đến 3 con giáp này, ban cho MAY MẮN và PHƯỚC LÀNH nên làm 1 ăn 10, cầu được ước thấy, công danh sự nghiệp xuôi thuận tốt lành

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này được Thần Phật ban phước lành từ trời cao nên đường công danh sự nghiệp vô cùng hưng vượng, nắm chắc thành công trong lòng bàn tay sau ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi 11 ngày tới tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 45 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 55 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn