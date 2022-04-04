Bước qua ngày 5/4, Tam Hợp lên ngôi, 3 con giáp này được hậu đãi cho TÀI LỘC, vận may xum xuê, hanh thông vận trình, may mắn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 09:24

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hợp cầu may, 3 con giáp này có mệnh phát tài nên làm đâu thắng đó, tiền của đề huề, tài lộc chất đống, vận đỏ như son khi bước qua ngày 5/4.

Tuổi Tỵ

Bước qua ngày 5/4, tuổi Tỵ sẽ sống và làm việc với tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình. Họ sẽ có nhiều cơ hội để phát huy hết năng lực cá nhân. Bản mệnh có thể sẽ có nhiều thay đổi lớn trong công việc, kiếm thêm vận may tài lộc từ nhiều nguồn khác nhau.

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này sẽ có phúc khí dồi dào, có nguồn thu nhập ổn định mà không cần tốn quá nhiều công sức. Dự kiến khi bước qua ngày 5/4, tuổi Tỵ sẽ đón lấy cơ may lớn nhất từ trước đến giờ, bạn có nhiều cơ hội trúng thưởng giải gì đó, cũng có thể do mua hàng hoặc do xổ số.

ngay 5/4 1
Bước qua ngày 5/4, tuổi Tỵ sẽ sống và làm việc với tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian qua có vẻ không thực sự thuận lợi với những người tuổi Tuất. Tuy nhiên khi bước qua ngày 5/4, vận trình lại mang đến cho bản mệnh nhiều tin vui về tiền bạc. Trong suốt cả năm, con giáp này sẽ nhận được nhiều khoản thu đáng kể từ việc được cho, biếu, tặng.

Bên cạnh đó nhờ có thần Tài đồng hành nên tuổi Tuất sẽ nhận được rất nhiều cơ may trúng xổ số, quay thưởng khuyến mại. Bức tranh tài chính vô cùng sáng sủa giúp bản mệnh có một năm vô cùng thoải mái và ngọt ngào phía trước.

ngay 5/4 2
Khi bước qua ngày 5/4, vận trình lại mang đến cho bản mệnh nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, khi bước qua ngày 5/4, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều biến động tích cực. Những người tuổi Thân tuy không khao khát làm giàu nhưng họ biết tích góp cho tương lai sau này.

Tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội để phát triển sự nghiệp, thời gian tới đây họ không những gặp được nhiều may mắn mà còn có cơ hội đổi đời. Tích được nhiều công đức nên Thân sẽ được trời ban phúc ban lộc, hỷ tài soi chiếu, ôm về món tiền kếch xù trong thời gian này.

ngay 5/4 3
Tử vi 12 con giáp có nói, khi bước qua ngày 5/4, cuộc sống tuổi Thân sẽ có nhiều biến động tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày Tết Thanh Minh, 3 con giáp này được NGŨ HÀNH trợ mệnh nên vạn sự như ý, an khang cát tường, ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiêu tiền mỏi tay

Đúng ngày Tết Thanh Minh, 3 con giáp này được NGŨ HÀNH trợ mệnh nên vạn sự như ý, an khang cát tường, ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiêu tiền mỏi tay

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, phước lành tràn trề, chạm đến đỉnh cao danh vọng, nắm bắt được thời cơ làm giàu, kinh tế bùng nổ, Thần May Mắn theo chân vào đúng ngày Tết Thanh Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 5/4 tử vi tháng 4 tử vi ngày 5/4/2022 tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 41 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 51 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn