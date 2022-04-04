Sau ngày Tết Thanh Minh, 3 con giáp này TÀI KHÍ vượng ngất trời, TÀI LỘC bùng nổ đầy hứng khởi, THÀNH CÔNG chạm đỉnh tới trời cao

Tý là con giáp khôn khéo, thông minh và rất nhạy bén với tiền bạc. Họ nỗ lực kiếm tiền, quản lý tài chính khoa học và đầu tư đúng cách nên càng về hậu vận càng sung túc, giàu có. Sau ngày Tết Thanh Minh , người tuổi Tý sẽ được bề trên nuông chiều, thần tài nâng đỡ nên càng thành công vang dội.

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, họ có cơ hội để phát triển tài năng, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Từ giữa năm Kỷ Hợi vận công danh của Tý sẽ đỏ như son, giúp con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn dư dả để mua nhà, sắm xe, thoải mái tiêu pha.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui về đường tài lộc sau ngày Tết Thanh Minh. Tiền bạc của người tuổi Mão chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư. Nếu có cơ hội đầu tư thì bản mệnh nên ưu ái hơn cho các dự án nhà đất hay lĩnh vực ẩm thực, giải trí sẽ có lợi hơn

Là con giáp phát tài sau ngày Tết Thanh Minh, bản mệnh có kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh hay mở rộng quy mô, chuyển hướng sang lĩnh vực mới thì đây là thời điểm tốt để tiến hành. Cát khí vượng giúp khả năng thành công cao hơn, lợi nhuận thu về cũng tăng gấp bội, đường tài lộc hanh thông thuận lợi.

Người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui về đường tài lộc sau ngày Tết Thanh Minh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian qua chưa phải là giai đoạn thuận lợi với tuổi Dần, nhưng sau ngày Tết Thanh Minh, mọi sự bắt đầu thay đổi. Bạn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nên chỉ cần dốc toàn lực là công việc sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc tự nhiên đổ về ào ào khiến bạn trở tay không kịp.

Người làm ăn kinh doanh vô cùng phát đạt, khoản thu khủng đang chờ bạn. Người làm công ăn lương thăng quan tiến chức, tiền lương tăng ầm ầm. Là phụ nữ hay đàn ông cũng đều có được bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Sau ngày Tết Thanh Minh, chắn bạn sẽ sắm nhà sắm xe, tiền tiêu không hết.

i. Sau ngày Tết Thanh Minh, chắn bạn sẽ sắm nhà sắm xe, tiền tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.