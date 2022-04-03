Cổng trời rộng mở trong tuần mới (4/4 - 10/4), 3 con giáp này được Tài Thần đón chào, Cát Tinh ban phước, làm đâu thắng đó, tiền của dồi dào, phú quý nhân đôi

Có thể thấy trong tuần mới (4/4 - 10/4) tuổi Dần sẽ có tin vui về tài lộc. Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn.

Đặc biệt, với những bạn làm công ăn lương thì thời điểm này nên tận dụng để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ đó đây.

Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4) chỉ ra con đường công danh sự nghiệp của người cầm tinh con rắn tương đối hanh thông và sáng rõ. Đây là thời điểm bản mệnh hoàn toàn có thể phát huy năng lực lẫn tiếng nói của mình mà không có bất kỳ sự chèn ép hay đối đầu gì.

Thành công sẽ mỉm cười với người tuổi Tỵ trong tuần mới (4/4 - 10/4). Chớ vì mong muốn thăng tiến, hưởng giàu sang phú quý mà bạn nóng vội, đốt cháy giai đoạn hay đi đường “tắt”. Giữ thái độ tích cực và chủ động trước mọi vấn đề là cách tốt nhất giúp người tuổi Tỵ đạt được ước nguyện của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian qua, cuộc sống của người tuổi Hợi đã có nhiều biến động, vấn đề tài chính là nỗi lo lớn nhất. Tuy nhiên bước sang tuần mới (4/4 - 10/4), mọi thứ sẽ thay đổi, bản mệnh sẽ là một trong 3 con giáp được thần Tài ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền. Hơn thế nữa, người tuổi Hợi còn tích góp được khoản lớn, dư dả thoải mái sống hết năm sau.

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, thời gian tuần mới (4/4 - 10/4) chính là thời điểm tốt để bản mệnh phát huy mọi tiềm năng. Từ đó, người tuổi Hợi sẽ có thể thu về khối tài sản khổng lồ mà bản thân không bao giờ ngờ tới.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.