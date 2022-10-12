Đúng 11 ngày tới (13-23/10), lộc rót vào tận nhà, 3 con giáp sự nghiệp phát triển như Phượng Hoàng tung cánh, thành công bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 04:26

Tử vi cho biết, đúng 11 ngày tới (13-23/10), có 3 con giáp này vô cùng may mắn, có thần tài theo dõi làm gì cũng thành công và giàu có.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, hào phóng, có chí tiến thủ. Trong bất cứ công việc gì, con giáp này luôn thể hiện được tình thần trách nhiệm, cầu tiến và ham học hỏi. Họ luôn sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Đúng 11 ngày tới (13-23/10), người tuổi này có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội. Con giáp này liên tục có những ý tưởng mới để cải thiện tình hình công việc của mình.

Vận thế của người tuổi này đi lên không ngừng. Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận.

Đúng 11 ngày tới (13-23/10), lộc rót vào tận nhà, 3 con giáp sự nghiệp phát triển như Phượng Hoàng tung cánh, thành công bất ngờ - Ảnh 1
Đúng 11 ngày tới (13-23/10), người tuổi Thìn có vận trình sự nghiệp tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ luôn là người chịu thương chịu khó biết tập trung làm ăn, và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống yên bình. Tử vi học có nói, đúng 11 ngày tới (13-23/10), tuổi Thân sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. 

Ngoài ra, khi bước vào thời gian này, tuổi Thân sẽ tìm được đường đi mới trong sự nghiệp, hay thậm chí tìm được mỏ vàng giúp họ có được cuộc sống thịnh vượng vào những năm sau họ vươn lên thành đại gia số má. 

Những người làm kinh doanh sẽ tự tìm được cơ hội làm ăn cho riêng mình. Được nhiều khách hàng ủng hộ, hàng hóa bán được nhiều, con giáp này thu háo bộn tiền.

Đúng 11 ngày tới (13-23/10), lộc rót vào tận nhà, 3 con giáp sự nghiệp phát triển như Phượng Hoàng tung cánh, thành công bất ngờ - Ảnh 2
Đúng 11 ngày tới (13-23/10), tuổi Thân sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết đúng 11 ngày tới (13-23/10), vận may đến với người tuổi Mão chủ yếu ở phương diện tài lộc, cuộc sống lên không có điểm dừng. Đây chính là thời gian tuổi Mão có những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi dễ dàng nhờ cát khí vây quanh. Tử vi cuối tuần cho biết con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên nhanh chóng.

Lời khuyên cho người tuổi Mão là hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ mất tiền bạc ngay trước mắt. Đây chính là cơ hội làm giàu không phải lúc nào cũng có sẵn, bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng thể nào lấy lại lần hai.

Đúng 11 ngày tới (13-23/10), lộc rót vào tận nhà, 3 con giáp sự nghiệp phát triển như Phượng Hoàng tung cánh, thành công bất ngờ - Ảnh 3
Tử vi cho biết đúng 11 ngày tới (13-23/10), vận may đến với người tuổi Mão chủ yếu ở phương diện tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 con giáp chỉ cần ngồi im tự động có tiền trao tận tay, dự báo phát tài phát lộc ngay cuối tuần này (15-16/10)

3 con giáp chỉ cần ngồi im tự động có tiền trao tận tay, dự báo phát tài phát lộc ngay cuối tuần này (15-16/10)

Tử vi con giáp dự đoán đúng cuối tuần (15-16/10) có 3 con giáp được che chở nên vận tài sẽ cực vượng, làm gì cũng phát đạt.

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