Đúng 10 ngày tới (6/8-15/8), 3 con giáp được Phật Bà cầu chúc mọi điều tốt lành, làm gì cũng may mắn, mọi sự suôn sẻ, hanh thông

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 13:59

Tử vi 12 con giáp những ngày tới đây cho hay, 3 con giáp có Phật Bà ban phước, cầu chúc cho họ làm ăn may mắn, mọi sự suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Ngọ

Đúng 10 ngày tới (6/8-15/8), tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ, Phật Bà kề bên. Nếu là người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán của người tuổi Ngọ trở nên thuận lợi, khách hàng cứ thế nườm nượp kéo đến.

Với người làm công ăn lương, dù phải chịu áp lực công việc nhưng người tuổi Ngọ vẫn được đồng nghiệp, những người xung quanh giúp đỡ. Càng chăm chỉ, người tuổi Ngọ càng gặt hái được nhiều thành công, tài lộc ở thời điểm này.

Đúng 10 ngày tới (6/8-15/8), 3 con giáp được Phật Bà cầu chúc mọi điều tốt lành, làm gì cũng may mắn, mọi sự suôn sẻ, hanh thông - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới (6/8-15/8), tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ, Phật Bà kề bên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Có thể thấy rằng Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Bằng kinh nghiệm và tài năng của mình, bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn và điều đó giúp bạn được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn, đúng 10 ngày tới (6/8-15/8) quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể bắt đầu xúc tiến việc hợp tác thực hiện những dự án mới. Bạn có biết mình là con giáp giỏi làm ăn? Với những người làm nghề tự do, bạn cũng có những ngày tài lộc dồi dào, những mối đầu tư, khách hàng mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận khá khẩm.

Đúng 10 ngày tới (6/8-15/8), 3 con giáp được Phật Bà cầu chúc mọi điều tốt lành, làm gì cũng may mắn, mọi sự suôn sẻ, hanh thông - Ảnh 2
Bản tính hào phóng, cởi mở giúp cho mối quan hệ xã giao của con giáp Sửu phát triển tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Bản tính hào phóng, cởi mở giúp cho mối quan hệ xã giao của Sửu phát triển tốt đẹp. Những người bạn quen hiện giờ rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giúp bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội đáng quý.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đúng 10 ngày tới (6/8-15/8) được Phật Bà ban phước nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý nhất là phần công việc. Sự nghiệp của bạn vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền.

Tuy có vẻ tiêu hơi nhiều nhưng chỉ một hợp đồng được kí đã thu lại được gấp nhiều lần số tiền đó. Hơn nữa những hứa hẹn trong tương lai của bạn trong tuần này có thể đã khiến bạn giàu có, tuy nhiên nhớ phải đầu tư nhé. Bạn thực sự là người may mắn khi có được một tình yêu thương tốt đẹp, phải trân trọng người đó nhé vì lúc nào cũng là bạn dựa vào người ấy mà cố gắng, vui vẻ. Thời gian tới, tình duyên tốt đẹp, mọi thứ như ý, gia đình viên mãn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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