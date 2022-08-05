Đúng 4 ngày tới đây (6/8 - 9/8),Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 11:46

Thời thế định sẵn 3 con giáp có tài lộc hanh thông, vận trình vượng phát, của nả chất đống, họ có cơ hội làm giàu cao, tiền kéo về chật két.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đúng 4 ngày tới (6/8-9/8), đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Sửu tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Sửu đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Đúng 4 ngày tới đây (6/8 - 9/8),Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Đúng 4 ngày tới (6/8-9/8), đường đời của tuổi Sửu sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước qua thời khắc đúng 4 ngày tới (6/8-9/8), người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Từ thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua. Bản mệnh nên dự phòng tiền bạc và tài chính cũng như những khoản đầu tư cho những năm sau, phòng tránh may rủi.

Đúng 4 ngày tới đây (6/8 - 9/8),Thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Bước qua thời khắc đúng 4 ngày tới (6/8-9/8), người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Hợi cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kỹ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn. Đúng 4 ngày tới (6/8-9/8), bản mệnh có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn.

Người tuổi Hợi có thể sẽ nhận được một khoản tiền lớn đủ thu chi cho những sinh hoạt cần thiết cũng như hưởng thành quả một thời gian sau những nỗ lực. Bản mệnh có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm buôn bán, bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay vào đầu năm, khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức, tiền bạc tăng nhanh cấp số nhân.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ sáng mai (6/8): Sổ Nam Tào định sẵn 3 con giáp giàu sang, lắm tiền nhiều của, tài lộc đổ dồn dập về nhà, không muốn cũng giàu

Đúng 4 giờ sáng mai (6/8): Sổ Nam Tào định sẵn 3 con giáp giàu sang, lắm tiền nhiều của, tài lộc đổ dồn dập về nhà, không muốn cũng giàu

Ngôi sao Nam Tào định sẵn 3 con giáp này sẽ có lộc phú quý, năm 2022 họ phát tài phất lên không ai cản nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng