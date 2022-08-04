Sách tử vi chỉ định chưa đầy 10 ngày tới, 3 con giáp làm việc gì cũng trúng quả, tiền bạc đầy tay, tình duyên như ý, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 21:10

Cùng mở sổ tử vi hôm nay ra xem 3 con giáp nào có tiền tài, danh vọng, cuộc sống đáng mơ ước trong 10 ngày tới nhé.

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, tuổi Tuất có xu hướng sống độc lập hơn và có trách nhiệm với bản thân. Họ là người sống có lý tưởng và hoài bão lớn. Họ luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, tận tâm trong công việc và thích làm những việc thiết thực, có mục đích sống. Nhìn chung, họ luôn làm chủ được bản thân và số mệnh được làm sếp lớn.

Theo tử vi học, chưa đầy 10 ngày tới, người tuổi Tuất được Thần Tài nâng đỡ, tài vận hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Kể từ đây, công việc ngày càng suôn sẻ, có thể được thăng chức tăng lương. Thu nhập càng về cuối năm càng cao, tiền tiêu không hết. Tuất có thể được tăng lương, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Thời gian trước Tuất vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Sách tử vi chỉ định chưa đầy 10 ngày tới, 3 con giáp làm việc gì cũng trúng quả, tiền bạc đầy tay, tình duyên như ý, may mắn hơn người - Ảnh 1
Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, tuổi Thìn có vận trình hanh thông trong tháng này. Những khó khăn mà bản mệnh phải đối mặt dần dần lùi lại phía sau.

Nguyệt lệnh Quan Đới mang lại niềm tin và khí thế cho tuổi Thìn. Con giáp này thừa thắng xông lên thực hiện những mục tiêu còn dang dở.

Bảnh mệnh lạc quan, độc lập, tử chủ, thậm chí có người còn nung nấu ý chí khởi nghiệp trong lĩnh vực mới. Tử vi dự báo, 10 ngày tới, tuổi Thìn đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, con giáp này có thể xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, đồng nghiệp lão làng để đưa ra quyết định chính xác. Vấn đề tài chính có bước tiến rõ rệt.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng có nhiều điều đáng mong chờ. Bản mệnh nhớ trân trọng tình cảm của đối phương dành cho mình.

Sách tử vi chỉ định chưa đầy 10 ngày tới, 3 con giáp làm việc gì cũng trúng quả, tiền bạc đầy tay, tình duyên như ý, may mắn hơn người - Ảnh 2
Theo tử vi, tuổi Thìn có vận trình hanh thông trong tháng này. Những khó khăn mà bản mệnh phải đối mặt dần dần lùi lại phía sau. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cũng là một trong những con giáp may mắn chưa đầy 10 ngày tới, tuổi Thân được dự báo có nhiều điểm sáng về phương diện tài lộc.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, cuối tuần là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định ký kết hợp đồng. Trải qua quá trình trao đổi và tìm hiểu kĩ lưỡng, bạn có thể hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, đem về nguồn tiền đầy khả quan. Chỉ cần con giáp này dốc sức chăm chỉ thì sắp tới sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc cũng như nguồn vốn đầu tư.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc và mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho tuổi này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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