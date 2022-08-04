Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Mùi không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Mùi vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Tử vi cuối tuần này 5.8 - 7.8 cho biết, Mùi nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương.

Trong số 12 con giáp, người cầm tinh Tuất thường mang tính cách trưởng thành, vững vàng hơn hẳn. Trước mỗi vấn đề, họ luôn giữ được cái đầu lạnh và không bao giờ thể hiện sự độc đoán, nóng nảy khi suy xét về mọi thứ.

Cuối tuần này 5.8 - 7.8, tử vi cho biết, đường công danh của tuổi Tuất sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Tuất. Tuất có thể được tăng lương, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Trong công việc, họ luôn thể hiện được thái độ nghiêm túc, cầu thị nhất có thể. Người tuổi này có suy nghĩ cởi mở, sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe các ý kiến đóng góp để tiến bộ. Cuối tuần này 5.8 - 7.8, con giáp này gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc thì đến cuối năm, người tuổi Tuất tiến bộ không ngừng.

Cuối tuần này 5.8 - 7.8, tử vi cho biết, đường công danh của tuổi Tuất sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Họ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên công việc hanh thông, xuôi thuận hơn rất nhiều. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Có thể nói, người tuổi Tuất nghèo khó đầu năm nhưng sẽ sung túc hơn vào cuối năm.

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Tý có 2 ngày thứ 7 và chủ nhật thảnh thơi khi vận khí đang rất vượng, đảm bảo làm gì cũng suôn sẻ và trôi chảy.

Cuối tuần này 5.8 - 7.8, nhờ có sự hỗ trợ của cát tinh, Tý có thể tự tin thể hiện khả năng, tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Sự quyết đoán sẽ giúp bạn giành về nhiều thắng lợi.

Đặc biệt cuối tuần này 5.8 - 7.8, con giáp này được Thần Tài che chở, ban tài phát lộc nên dù đang làm ở bất cứ lĩnh vực gì cũng đạt được lợi nhuận nhất định, thu nhập nhanh chóng được cải thiện, giảm bớt phần nào sự lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Đường công danh sự nghiệp ở thời điểm này tuy không có nhiều biến động nhưng ít nhất người tuổi này cũng không vướng phải những rắc rối nào về hiệu suất hay các mối quan hệ với đồng nghiệp. Bản mệnh cứ tập trung vào chuyên môn thì mọi việc không phải lo lắng gì hết.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm