Tử vi 12 con giáp đúng 9 giờ sáng mai: ‘Xuôi chèo mát mái’ không kể sao cho hết, 3 con giáp ôm trọn bạc vàng, may mắn bủa vây, trúng độc đắc tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 17:47

Theo tử vi 2022, 3 con giáp này sẽ đón rất nhiều tin vui, tài lộc, vận may lan tỏa, kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá cầu toàn. Họ thích theo đuổi sự hoàn hảo và đòi hỏi mọi thứ phải chỉn chu hết mức có thể. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp này cũng có thể đạt tới thành công nhất định. Cũng nhờ tính tình cẩn thận, chu đáo nên họ thường được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng.

Theo chuyên gia phong thủy cho biết, đúng 9 giờ sáng mai, con giáp tuổi Dậu được dự đoán có nhiều tài lộc. Họ kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống dư dả, giàu sang nhiều người ghen tỵ. Người tuổi này làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những khoản đầu tư trước đó của con giáp này đã bắt đầu sinh lời. Người tuổi Dậu làm đâu thắng đó, thu nhiều thành quả khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 12 con giáp đúng 9 giờ sáng mai: ‘Xuôi chèo mát mái’ không kể sao cho hết, 3 con giáp ôm trọn bạc vàng, may mắn bủa vây, trúng độc đắc tiền tỷ - Ảnh 1
Con giáp may mắn làm ăn sinh lời, kiếm bộn tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 9 giờ sáng mai, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Càng về cuối tháng 8 dương lịch, những con giáp này càng có vận may khởi sắc. Sau bao tháng ngày vất vả, họ sẽ sớm khôi phục cục diện hanh thông, mọi bề suôn sẻ. Tài lộc của những con giáp này còn có bước đột phá lớn, tăng trưởng dồn dập khiến chính họ cũng bất ngờ.

Đặc biệt các dự án đầu tư do có sự chỉ đường của quý nhân phát triển nhanh chóng và mang về cho bản mệnh khoản tiền cực khủng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tử vi 12 con giáp đúng 9 giờ sáng mai: ‘Xuôi chèo mát mái’ không kể sao cho hết, 3 con giáp ôm trọn bạc vàng, may mắn bủa vây, trúng độc đắc tiền tỷ - Ảnh 2
Con giáp phát tài rất to, tiền bạc bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi năm nay, người tuổi Thân vui vẻ, hài hước và luôn lạc quan. Tuổi Thân mang bản chất thông minh, lanh lợi, có tài ứng biến. Họ cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Đúng 9 giờ sáng mai tuổi Thân có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ nên các dự án đầu tư tăng trưởng vượt bậc mang về khoản tiền kếch xù. Các đơn hàng bên họ cứ thế mà ào ào, khách kéo lũ lượt về rất đông, các khoản tiền thu về trở nên to khủng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ sáng mai (5-8), Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, quay ngoắt thành tỷ phú, tình tiền đều thăng hoa

Đúng 8 giờ sáng mai (5-8), Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương, 3 con giáp chuyển vận giàu sang, quay ngoắt thành tỷ phú, tình tiền đều thăng hoa

Những con giáp bắt đầu bước vào vận trình sáng rực rỡ, dù bước vào thời điểm khó khăn vẫn không thể cản bước họ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 54 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng