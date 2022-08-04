Cuối ngày hôm nay (4-8): Nhờ phúc ông bà để lại, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, chiến thắng số mệnh, tài khoản tăng chạm đỉnh

Sự xuất hiện của ba đại cát tinh là Đường Phù, Hoa Cái và Tam Đài sẽ mang tới nhiều cơ hội gặt hái thành công và thăng quan tiến chức cho người tuổi Tuất. Mặt tình cảm của mệnh chủ cũng được cải thiện rõ rệt, người độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý.

Đứng ngôi đầu danh sách con giáp vượng vận quý nhân, hồng phúc tề thiên từ đây tới cuối năm không ai khác chính là người tuổi Tuất. Xét theo góc độ tử vi , năm nay bản mệnh lâm cục diện Bán Hợp, ngụ ý có ơn trên và quý nhân giúp đỡ, con đường sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Nhắc đến con giáp may mắn cuối ngày hôm nay (4-8) không thể không nhắc đến tuổi Dần. Càng về cuối năm càng thoát hạn năm tuổi giúp người tuổi Dần đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

Bản mệnh tính tình bộc trực, chất phác và chân thành, làm việc lại chu đáo, tỉ mỉ nên được nhiều người tin tưởng. Vì thế trong những lúc khó khăn, họ được những người thân quen hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng chuyển hung thành cát, làm chủ mọi tình huống. Thần may mắn cũng che chở con giáp vượt qua giai đoạn khó khăn giúp mọi chuyện đều ổn thỏa.

Đặc biệt trong năm, bản mệnh dù gặp nhiều biến cố nhưng vẫn có bề trên phù hộ, giúp con giáp có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Càng về cuối năm càng thoát hạn năm tuổi giúp người tuổi Dần đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trước đây do chịu ảnh hưởng tiêu cực của hai hung tinh “Trầm Phù”, “Tuế Phá” khiến vận thế của lao đao, thu nhập giảm sút, làm việc gì cũng vấp phải thị phi. May mắn cung Tật Ách của con giáp này xuất hiện hai cát tinh “Hàm Trì”, “Phúc Tài” nên nhanh chóng bước vào đại vận.

Không chỉ vận đào hoa vượng phát, chuyện tình cảm hạnh phúc mà công việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, hông phát, làm đâu thắng đó, tiền bạc vô số kể. Ngoài ra, nếu có thể bỏ tiền ra đầu tư cũng thu về không ít lợi nhuận.

Cuối ngày hôm nay (4-8), con giáp này có nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến.

Con giáp này còn được chỉ định là một trong số những con giáp may mắn nhất tháng, phú quý tại gia vây quanh. Mùi không chỉ có cơ hội trúng sổ xố, mà còn có thể phá vỡ thế bế tắc trong đầu tư trước kia, để mang về khoản thu nhập kếch xù. Công việc ngày càng suôn sẻ, họ cũng sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm