Đúng 7 giờ sáng mai (thứ Sáu, 5/8/2022): 3 con giáp cản bước lời nguyền xui rủi bủa vây, bước 1 mạch đến thẳng kho vàng của Thần Tài, hái của hái lộc nhiều không kể xiết

Dù gặp khó khăn, họ cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối, sớm tai qua nạn khỏi. Trong cuộc sống, con giáp này giàu nghị lực vươn lên, khó khăn cũng không nản.

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, nhân nghĩa và đôn hậu. Họ sống chân thành và đối xử tốt với mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, người tuổi này có hậu vận phú quý.

Hung tinh đi rồi, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Mão làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình. Có một khoản tích lũy thì dù gặp khó khăn bản mệnh cũng không lo rơi vào cảnh túng thiếu.

Tử vi đúng 7 giờ sáng mai (thứ Sáu, 5/8/2022), người tuổi Mão từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm nghề trồng trọt, chăn nuôi ắt sẽ có mùa vụ bội thu, họ được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui.

Tuổi Thìn

Theo tử vi thời gian trước, Thìn có một số vấn đề về tài chính, sự nghiệp. Con giáp này vướng ‘kì đà cản mũi’, một số tiểu nhân khiến họ bị hao hụt về danh và lợi khá nhiều. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó dần qua nhanh, con giáp này lấy lại danh dự. Tử vi đúng 7 giờ sáng mai (thứ Sáu, 5/8/2022) công việc của người tuổi Thìn tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình.

Nhờ Chính Quan nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi.

Tử vi đúng 7 giờ sáng mai (thứ Sáu, 5/8/2022) công việc của người tuổi Thìn tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi đúng 7 giờ sáng mai (thứ Sáu, 5/8/2022) người tuổi Dậu được Cát Tinh soi sáng, có được những tin vui bất ngờ. Nếu là người kinh doanh, con giáp thu về mối lợi to lớn, kiếm được những khoản tiền khổng lồ mà trước đây chưa từng nghĩ. Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho nắm giữ các chức vụ quan trọng. Khả năng được tăng lương, thưởng nóng của con giáp may mắn này là rất cao. Có thể nói, Thần Tài chấm sổ đỏ, bản mệnh làm gì cũng hái ra tiền. Dậu chỉ cần biết nắm lấy cơ hội ắt tạo nên kỳ tích trong sự thăng tiến của mình tại công ty.

Chuyện tình cảm của bản mệnh hanh thông, xuôi thuận. Nếu có cơ hội thì đây là thời điểm phù hợp để đôi lứa ra mắt gia đình hai bên, hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc Đông để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm