10 ngày tới đây (5/8 - 14/8), 3 con giáp rũ bùn vượt qua khổ ải, khỏe mạnh, bình an, thăng chức, tăng lương, tiền tài đầy ắp

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 12:05

Tử vi 2022 cho biết, 3 con giáp có được cơ hội phát tài phát lộc, vận mệnh hanh thông, giàu sang khắp lối.

Tuổi Dần

Xem tử vi của 12 con giáp cho hay, 10 ngày tới đây (5/8 - 14/8) con đường tài lộc của người tuổi Dần xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bạn có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Dần cũng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình.

Việc gì bạn bắt tay vào làm cũng thuận lợi, trôi chảy. Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Phong độ sức khỏe, tình yêu giữ vững. Tuy nhiên, về khoản gia sản, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

10 ngày tới đây (5/8 - 14/8), 3 con giáp rũ bùn vượt qua khổ ải, khỏe mạnh, bình an, thăng chức, tăng lương, tiền tài đầy ắp - Ảnh 1
Xem tử vi của 12 con giáp cho hay, 10 ngày tới đây (5/8 - 14/8) con đường tài lộc của người tuổi Dần xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hòa đồng, thân thiện nhưng không tùy tiện, không thích sự khoa trương, luôn âm thầm phấn đấu nên thường khiến người khác bất ngờ khi con giáp này tạo nên những thành tích đáng ngưỡng mộ.

10 ngày tới đây (5/8 - 14/8), khi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, đồng thời tạo thêm được những mối nhân duyên tốt lành, người tuổi Hợi sẽ càng may mắn hanh thông trong công việc cũng như tạo thêm được vô số khoản thu khủng. Chính nhờ sự tập trung cao độ, cùng với đam mê cháy bỏng, Hợi dễ dàng gặt hái được thành quả lớn lao, dự báo sẽ có những bước tiến lớn trong thu nhập sắp tới.

10 ngày tới đây (5/8 - 14/8), 3 con giáp rũ bùn vượt qua khổ ải, khỏe mạnh, bình an, thăng chức, tăng lương, tiền tài đầy ắp - Ảnh 2
10 ngày tới đây (5/8 - 14/8), khi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, đồng thời tạo thêm được những mối nhân duyên tốt lành, người tuổi Hợi sẽ càng may mắn hanh thông trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lọt top những con giáp may mắn nhất trong nửa năm tiếp theo, Dậu hoàn toàn có thể hi vọng vào những cơ hội tốt đẹp đang đợi mình ở phía trước. Trong công việc, con giáp này sẽ phải đối đầu với khá nhiều thách thức, nhưng đó cũng chính là cơ hội tiến thân hiếm có không nên bỏ qua. Sự kiên trì và bỏ mặc mọi thị phi chính là bí quyết để Dậu đi đến thành công. Một khi đã chạm đến vinh quang, tiền vàng của cải của Dậu sẽ ngập nhà, chẳng bao giờ đếm xuể.

10 ngày tới đây (5/8 - 14/8), tiền tài của cải và những gì tốt đẹp nhất đều đang đợi Dậu ở phía trước. Dậu có khả năng được thăng tiến, lương thưởng cũng nhờ đó mà tăng lên vùn vụt không kiểm soát. Nhiều món hời tự chui vào túi khiến Dậu không biết phải làm sao để tiêu xài cho hết.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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