Sau ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’ (7/7 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, cứ bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, tiền về chật túi, tình duyên thắm nồng, hạnh phúc mỹ mãn

Sau ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’ (7/7 âm lịch), tuổi Dậu sẽ có nhiều bước tiến mới hơn nữa, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có sự chuyển biến tích cực. Tuổi Dậu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa nên phát huy hết khả năng của mình và phát triển rực rỡ hơn. Thời gian tới, tuổi Dậu không chỉ được thần Phật phù trợ mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể.

Người tuổi Tý gặp may ngay sau ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’ (7/7 âm lịch), không gì "làm khó" được họ. Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’ (7/7 âm lịch) là một năm rất may mắn của họ, kể cả thời điểm nhiều người cho là "tháng cô hồn", và càng về cuối năm thì họ càng dễ trở nên giàu có.

Cụ thể, tử vi học có nói, thời gian này, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm.

Người tuổi Tý gặp may ngay sau ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’ (7/7 âm lịch), không gì "làm khó" được họ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ mạnh mẽ, dám làm dám chịu, thích tìm tòi khám phá những lĩnh vực mới, luôn muốn khẳng định vị thế của mình trong mọi mặt của cuộc sống

Sau ngày ‘ông Ngâu bà Ngâu’ (7/7 âm lịch), vận thế của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng khả quan. Đồng thời do là người nhiệt tình, hòa đồng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người nên con giáp này không chỉ được Thần Tài phù hộ mà còn được quý nhân ra tay giúp đỡ, chính vì thế tiền bạc không còn là vấn đề đau đầu của con giáp này nữa. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm