Dự đoán tuần cuối năm 2022: Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài vận bùng nổ, phú quý tìm đến tận cửa, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 13:15

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có nhất trong tuần cuối năm 2022. Bạn sẽ có tài vận bùng nổ, lộc lá thăng hoa, làm gì cũng hái ra tiền khiến ai cũng phát hờn.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người hiền lành, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế. Ở con giáp này còn có sự tinh tế, khôn khéo và giác quan thứ sau nhạy cảm hơn người. Nhờ thế, con giáp may mắn này sẽ thành công vang dội chốn thương trường, những khoản tiền cực lớn cứ ập vào tài khoản.

Sách tử vi có nói, đúng tuần cuối năm 2022 nhờ có cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ nên Mùi sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Dự đoán tuần cuối năm 2022: Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài vận bùng nổ, phú quý tìm đến tận cửa, phát tài cực to - Ảnh 1
Sách tử vi có nói, đúng tuần cuối năm 2022 nhờ có cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ nên Mùi sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Điềm đạm, chân thành lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu được trời thương. Càng nỗ lực vươn lên, càng cống hiến hết mình con giáp may mắn này càng bội thu tiền bạc. Thăng chức tăng lương, túi tiền rủng rỉnh chính là lộc lá trời cho Dậu trong tuần cuối năm 2022.

Dậu đừng mặc cảm về xuất thân của mình, cũng đừng ngần ngại trước sóng gió. Chỉ cần thuộc lòng câu nói “lửa thử vàng, gian nan thử sức” bạn sẽ ngày càng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Dự đoán tuần cuối năm 2022: Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài vận bùng nổ, phú quý tìm đến tận cửa, phát tài cực to - Ảnh 2
Thăng chức tăng lương, túi tiền rủng rỉnh chính là lộc lá trời cho Dậu trong tuần cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Đây chính là lý do vì sao Thìn chưa bao giờ phải chịu khổ, vận đỏ theo chân nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, vì bị sao xấu chiếu mệnh, kẻ xấu ganh ghét hãm hại nên năm Nhâm Dần của Thìn không mấy may mắn. Phải chờ đến tuần cuối năm 2022, cuộc đời tuổi Thìn mới đỏ rực như son, phơi phới hân hoan cùng với hàng tá cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm.

Dự đoán tuần cuối năm 2022: Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài vận bùng nổ, phú quý tìm đến tận cửa, phát tài cực to - Ảnh 3
Phải chờ đến tuần cuối năm 2022, cuộc đời tuổi Thìn mới đỏ rực như son, phơi phới hân hoan cùng với hàng tá cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Tử vi nói rằng, đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

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