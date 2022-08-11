Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (12/8), Quan Thế Âm từ bi hỷ xả: Những con giáp sau đây vượt qua nạn khổ, đường quan lộ hanh thông, tiền tài khởi sắc, an khang phú quý

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 16:39

Nhờ ơn trên dang tay giúp đỡ mà những con giáp này có thể thoát khỏi số phận cực khổ, vươn lên giàu có, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Tuổi Hợi

Không phải là người ôm tham vọng lớn nhưng tuổi Hợi luôn cố gắng hết mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Họ không đặt ra một giới hạn cụ thể nào mà thích khai phá chính mình, tự phát hiện những khả năng khác nhau của bản thân. Từ đầu năm đến nay, có những thời điểm tuổi Hợi phải chịu thách thức. Áp lực ập tới khiến bản mệnh mỏi mệt nhưng với ý chí tự cường, họ đều sớm tìm ra cách giải quyết.

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (12/8), Quan Thế Âm từ bi hỷ xả: Những con giáp sau đây vượt qua nạn khổ, đường quan lộ hanh thông, tiền tài khởi sắc, an khang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, khi đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (12/8) cũng là ngày Rằm tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Hợi được Quan Thế Âm cứu giúp nên mọi khó khăn dần tan biến. Mọi cố gắng trước đây của Hợi sẽ được đền đáp, một số khoản đầu tư bắt đầu thu về lợi nhuận tốt. 

Kể từ đây trở đi, con giáp tuổi Hợi làm việc gì cũng sẽ cảm nhận được mọi thứ đang vận hành trơn tru, những khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó mệnh chủ còn gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Tuổi Thân

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (12/8), Quan Thế Âm từ bi hỷ xả: Những con giáp sau đây vượt qua nạn khổ, đường quan lộ hanh thông, tiền tài khởi sắc, an khang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có sao tốt cao chiếu mệnh đúng 3h sáng ngày mai (12/8) mà cuộc sống tuổi Thân trong thời gian tới sẽ gặp được nhiều may mắn. Chỉ cần tuổi Thân biết nâng cao năng lực thì sẽ gặt hái được thành công như mong muốn.

Những chú Khỉ vốn là người có tính cách sôi nổi và rộng lượng nên dễ dàng được người khác yêu mến. Trời sinh con giáp này khá thông minh và tài giỏi. Vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé có thể bản mệnh vẫn chưa được hưởng. Song càng trưởng thành, bạn lại càng nỗ lực tìm cách để thay đổi số phận, quyết không để cuộc sống diễn ra một cách tầm thường.

Thời gian qua có thể tuổi Thân gặp nhiều khó khăn, nhưng kể từ ngày mai (Rằm tháng 7 âm lịch), vận may có xu hướng lội ngược dòng đem đến cho con giáp này nhiều hỷ tín, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Mọi khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết đều được vận hành trơn tru suôn sẻ. Công việc có sự tín nhiệm của cấp trên tạo ra cho người cầm tinh Khỉ sự tự tin và hăng hái cống hiến mạnh mẽ hơn. Cứ như thế, việc thăng quan tiến chức chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuổi Tý

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (12/8), Quan Thế Âm từ bi hỷ xả: Những con giáp sau đây vượt qua nạn khổ, đường quan lộ hanh thông, tiền tài khởi sắc, an khang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con Chuột được dự đoán cũng sẽ là con giáp có nhiều may mắn và khởi sắc bất ngờ trong ngày mai (12/8) cũng là Rằm tháng 7 âm lịch. Nhìn chung khoảng thời gian tới sẽ là một bước ngoặt lớn đối với con giáp này.

Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, những người tuổi Tý sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên, nếu biết cách đầu tư thì khi gặp thời, số tài sản của họ thậm chí còn tăng lên gấp đôi, đáng ghen tị.

Những người tuổi Tý vốn hiền lành, thấu tình đạt lý, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, nhờ vậy mà mọi thứ xung quanh đều trơn tru, thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Trúng số cực đậm đúng 16h chiều mai (12/8), 3 con giáp gánh núi tiền về nhà, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông

Trúng số cực đậm đúng 16h chiều mai (12/8), 3 con giáp gánh núi tiền về nhà, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông

Bước sang ngày mai (12/8), 3 con giáp may mắn tỏa sáng trên đại lộ công danh, tiền tài đổ về đầy túi, giàu sang không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng