Đồng hồ điểm 20h hôm nay (6/11/2022): NGỌC HOÀNG soi chiếu, bản mệnh lấy xô hứng vàng, tiền tài ngập lối, vận trình sang trang mới, đời sau chỉ có bổng lộc giàu sang, an khang thịnh vượng

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Tỵ Thân bán hợp đem đến cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Sự ủng hộ của những người xung quanh giúp bản mệnh có thêm niềm tin vào mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Thiên Ấn khẳng định năng lực mạnh mẽ của bạn, nhất là với những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật, hay nghề tự do. Sự linh hoạt và nhạy bén giúp bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. Sẽ có không ít lời khen ngợi dành cho bạn trong ngày hôm nay.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tính cách chủ quan và có phần dựa dẫm vào người khác gây ra không ít cản trở cho bản mệnh trên bước đường tiến thân. Đừng quên việc trau dồi tri thức, kinh nghiệm liên tục đóng vai trò quan trọng và đem lại nhiều thành tích đáng kể.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hội sẽ mang đến cho con giáp tuổi Sửu không ít tin vui trong ngày hôm nay. Có vẻ như quý nhân đang ở bên giúp công việc của bạn ngày một phát triển hơn. Hãy lắng nghe những lời khuyên quý báu mà họ dành cho bạn nhé, con đường mà bạn đang đi chắc chắn cũng nhờ thế mà bằng phẳng hơn nhiều đó.

Chính Ấn xuất hiện lại càng khẳng định cho vị thế vững chắc của bạn trong tập thể. Những biểu hiện xuất sắc của bạn sớm muộn cũng sẽ lọt vào mắt xanh của cấp trên thôi. Hãy cứ tiếp tục nỗ lực và phát huy thêm nữa.

Đường tình duyên của Sửu có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều khả năng con giáp sẽ gặp được đối tượng như ý trong nay mai.

Chính Ấn xuất hiện lại càng khẳng định cho vị thế vững chắc của bạn trong tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Bán Hợp sẽ giúp cho vận trình của người tuổi Mão trở nên tươi sáng hơn trong ngày chủ nhật này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa dần được thiết lập sẽ mang đến cho bạn không ít lợi ích. Có vẻ như bạn sẽ được giới thiệu cho những mối hợp tác làm ăn mới trong khoảng thời gian tới đó.

Vận trình tài lộc vượng phát. Nhờ ngũ hành Kim vượng mà bản mệnh nắm bắt được mọi thời cơ kiếm tiền tốt trong ngày, nâng cao khoản thu nhập hiện có.

May mắn hơn là bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ, những lời khuyên của đối phương có thể là chìa khóa giúp mở ra tất cả những bế tắc mà bạn đang vướng phải, hãy lắng nghe nhé.

May mắn hơn là bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo