Những nàng thuộc nhóm Lửa có cá tính mạnh mẽ, năng động. Vì thế, khi yêu và cưới, phụ nữ nhóm này cũng thích cho đi nhiều hơn, khiến bản thân luôn bị thiệt thòi. Thế nhưng, chỉ khi nhận được cơn đau đủ lớn thì cô ấy mới học được một bài học nhớ đời và thay đổi. Do đó, tiêu chí chọn chồng tương lai của nhóm này là phải đẹp trai, hài hước, có khiếu tán tỉnh và làm họ cười.

Những người phụ nữ thuộc cung này rất thực tế, kiên định và có nội tâm mạnh mẽ. Chính con người họ khiến cho người đàn ông cảm thấy ngưỡng mộ và muốn ở cạnh. Do đó, chẳng trách khi người thuộc cung này rất hay lấy được chồng thành đạt, tài giỏi và trân trọng họ hết mực. Tương tự, tiêu chí chọn chồng tương lai của các cung thuộc nhóm này phải là người đàn ông có chỗ đứng trong xã hội và có đủ lí trí để lãnh đạo gia đình.

Các chị em nhóm Đất thích người đàn ông thành đạt, tài giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm Khí: Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình

Các nàng thuộc cung này có máu phiêu lưu khá cao, họ thích trải nghiệm trong tình yêu trước khi bước chân vào hôn nhân. Và mẫu người chồng trăm năm lí tưởng đối với họ phải là người có đủ sự chín chắn và cho họ cảm giác an toàn sau rất nhiều sóng gió tình trường, đồng thời phải đem đến sự ấm no đầy đủ về mặt vật chất để họ không cần phải nhìn người khác mà chạnh lòng nữa.

Nhóm Nước: Cự giải, Bọ cạp, Song ngư

Đây là nhóm có nhiều cô gái theo thiên hướng gia đình, sinh ra để làm người nội trợ, giữ tổ ấm cho đàn ông. Chính vì thế, tiêu chí chọn chồng tương lai của các nàng cung này chính là người đàn ông dành cho gia đình, luôn đặt vợ con lên trên hết mọi sự và cũng có thể vì gia đình mà hi sinh tất cả. Họ quả là những cô gái có suy nghĩ sâu sắc, chín chắn và biết nghĩ cho đại cục.

Phụ nữ nhóm Nước thích mẫu đàn ông dành cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đã biết được đôi điều về tiêu chí chọn chồng tương lai của các cung hoàng đạo theo ngũ hành. Hy vọng bạn sẽ chọn được người chồng xứng đáng, khiến bản thân hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm