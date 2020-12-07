4 điều chồng càng làm, vợ càng ghét

Phụ nữ yêu 07/12/2020 11:12

Cứ tưởng đàn ông không làm gì cả mới khiến vợ không vui. Nhưng không phải, dưới đây là 4 điều chồng làm vợ buồn, vợ ghét.

Làm thinh

Vợ luôn cần sự quan tâm và chú ý của chồng, nhất là những khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, thậm chí là trầm cảm vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên, nhiều ông chồng chọn cách làm thinh vào những lúc vợ cần nhất, khiến họ nổi đóa lên. Ví dụ: khi vợ và mẹ xảy ra trục trặc thì chồng không những không can ngăn mà còn tỏ ra không biết, không quan tâm. Hoặc khi vợ dạy dỗ con, khiến con khóc lóc ồn ào, chồng chẳng lên tiếng giảng hòa cho hai người mà còn im lặng, làm ngơ để mặc vợ và con cái tự giải quyết với nhau...

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Sự vô tâm của chồng làm vợ buồn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Làm biếng

Sự lười biếng của đàn ông chính là kẻ thù của nhiều bà vợ, là điều chồng làm vợ buồn bậc nhất trong bảng xếp hạng. Chồng đi làm về là nằm sõng soài ra ghế sofa, ra giường mà chẳng bận tâm đỡ đần việc nhà cho vợ, cũng chẳng quan tâm con cái học hành, ngủ nghỉ ra sao. Tất cả cứ đùn đẩy hết cho vợ. Có thể nói, chồng lười biếng khiến vợ căng thẳng, mệt mỏi, sinh ra khó chịu, hay chửi rủa để trút bực tức.

Làm việc đến mức quên cả vợ con

Có nhiều ông chồng chăm chỉ cống hiến cho công việc nhiều đến mức quên cả việc dành thời gian cho gia đình. Điều này khiến vợ tủi thân và nghĩ rằng chồng không thực sự yêu thương mình. Dù biết rằng chồng cống hiến cho công việc là tốt, gia đình sẽ có tài chính và vợ đỡ phải lao lực vì đi làm, thế nhưng tình cảm gia đình là thứ không chỉ có thể để một người xây dựng, còn người kia thì phó mặc được.

Giá mà các ông chồng đều hiểu rằng, sự cống hiến của người đàn ông trong gia đình không chỉ có tiền là đủ, mà còn là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nữa, thì vợ đã không cần phải nhiều lời nhắc nhở đến vậy.

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Chồng quá mê công việc mà không thèm đếm xỉa đến vợ con sẽ khiến phụ nữ suy nghĩ nhiều, sinh ra buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Làm con trai của vợ

Không có người vợ nào muốn người đàn ông ỷ lại vào mình mà không chịu bước đi trên đôi chân của mình. Bởi bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được dựa dẫm vào đấng lang quân, để có người bảo vệ, chở che. Chính vì thế, sự trẻ con của chồng chỉ càng làm cho vợ chán nản, thất vọng. Ví dụ: Chồng để mặc cho vợ đi làm nuôi mình, nuôi gia đình, con cái... trong khi bản thân ở nhà hưởng thụ. Hoặc mọi việc lớn nhỏ trong nhà, trong sự nghiệp của chồng đều để cho vợ quyết hết...

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Chồng hãy quan tâm, chăm sóc cho vợ nhiều hơn nữa nhé - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, làm chồng và làm cha là một hạnh phúc và là trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của người đàn ông. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm. Mọi hành động của người đàn ông luôn có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc và hạnh phúc của vợ, một chút sai lệch thôi cũng đã đủ khiến cho vợ buồn phiền, không yên tâm để chăm sóc con cái. Chính vì thế, mỗi người chồng nên biết cách sống tâm lý khi làm người trụ cột trong gia đình, khiến vợ con được nhờ.

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