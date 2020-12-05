4 kiểu vợ chồng hay khắc khẩu nhưng lại hạnh phúc đến cuối đời

Phụ nữ yêu 05/12/2020 20:12

Nhiều nghiên cứu thống kê rằng có 4 kiểu vợ chồng khắc khẩu thường xuyên nhưng lại hạnh phúc đến cuối đời.

Hai vợ chồng bằng tuổi nhau

Khác với những cặp vợ chồng có sự chênh lệch tuổi, thì những cặp đôi bằng tuổi nhau lại rất dễ hiểu nhau. Chính vì hiểu nhau nên họ mới hay xảy ra tranh cãi, nhưng chồng sẽ có phần nể vợ hơn vì biết rằng cô vợ luôn hiểu ý chồng.

Những xung đột giữa họ luôn xuất phát từ những việc rất nhỏ nhặt hàng ngày như: giày dép để lung tung, không chịu gấp quần áo, chưa rửa chén... Tuy nhiên, sự tranh cãi giữa họ chỉ càng làm cho khoảng cách giữa họ thêm rút ngắn, họ ngày càng hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Đó là lí do vì sao cặp đôi bằng tuổi nhau thường dễ chung sống hòa thuận đến già, hạnh phúc viên mãn.

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Hai vợ chồng bằng tuổi thường cãi nhau như hai đứa trẻ con - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chịu đựng, vợ càm ràm

Những ông chồng yêu thương vợ sẽ không chấp nhất hay để bụng vào những lời quát tháo của vợ. Thậm chí, anh ta chấp nhận im lặng lắng nghe hoặc bỏ đi chỗ khác, chờ đến khi nào vợ hạ hỏa mới dám vác mặt về nhà.

Sự chịu đựng của người chồng sẽ khiến vợ cảm kích và không dám giận lâu. Bởi vợ biết rằng trên đời này sẽ rất khó tìm được người biết chịu đựng nàng và dù cho nàng đúng hay sai thì người nhận lỗi vẫn luôn không phải là nàng. Đây được xem là hình mẫu những cặp vợ chồng khắc khẩu nhưng lại viên mãn đến già.

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Vợ chồng khắc khẩu có chừng mực sẽ làm gia tăng tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vợ nhỏ tuổi hơn chồng

Khi vợ nhỏ tuổi hơn chồng mà dám quát nạt chồng thì y như rằng, anh ấy sẽ cho rằng vợ đang hỗn hào với mình. Thế nhưng, sự nóng nảy rất trẻ con của người vợ luôn đáng yêu trong mắt chồng, nên người vợ nhỏ tuổi sẽ dễ chiếm trọn tình yêu thương của chồng. Chẳng sớm thì muộn, người phải xin lỗi và dỗ dành đối phương luôn là đấng mày râu mà thôi!

Hai vợ chồng khác văn hóa

Nếu hai vợ chồng đến từ hai đất nước khác nhau, với nền văn hóa và nền giáo dục không đồng nhất thì sẽ rất dễ sinh ra tranh cãi. Bởi hai điều này ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của hai người. Tuy nhiên, sự tranh cãi dù kịch liệt nhưng có phần buồn cười giữa họ chỉ càng làm cho cuộc hôn nhân thêm hạnh phúc và bền lâu.

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Sự khác biệt về nền tảng giáo dục sẽ khiến cho hai vợ chồng dễ sinh ra tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 4 kiểu vợ chồng thường xuyên cãi cọ nhưng lại dễ hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Sự tranh cãi giữa họ chỉ như gia vị, làm cho tình cảm thêm thăng hoa, gia đình thêm ấm cúng. Vì thế, bất cứ cặp đôi nào cũng có thể học hỏi những cặp vợ chồng này để làm cho tình cảm thêm mặn nồng.

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