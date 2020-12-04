4 con giáp lười chảy thây nhưng vận số lại sung sướng khiến vạn người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 04/12/2020 13:49

Không làm nhưng vẫn có ăn là 4 con giáp may mắn sau đây, nhiều người không muốn tin cũng phải chấp nhận.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được trời sinh có phúc tướng, thông minh từ nhỏ, gia cảnh khá giả, nên chưa bao giờ phải lo về cơm áo gạo tiền dù rất lười. Khi trưởng thành, con giáp này cũng rất biết khéo léo xây dựng sự nghiệp trong một thời gian ngắn, sau đó thì hưởng thụ cả đời không lo lắng. Đây thực sự là quý tướng có số hưởng mà!

Tuổi Hợi

Đa số tuổi Hợi sinh trưởng trong gia đình có quyền, có tiền, nên chưa ngày nào phải lo về việc kiếm kế sinh nhai. Không những vậy, các quý cô tuổi này luôn được gia đình đầu tư cho ăn học đầy đủ và xây dựng sự nghiệp từ trước. Con giáp này từ khi ra đời đã ở vạch đích trước người ta hàng triệu năm ánh sáng rồi!

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Tuổi Hợi là con giáp may mắn toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu từ lâu đã được dự báo sẽ sống hạnh phúc và an nhàn trong nay mai. Tuy tuổi trẻ có chút lao đao về tài chính và công việc thế nhưng, những tháng ngày cơ cực chỉ là giai đoạn thử thách và tôi luyện Dậu trở thành một người đầy quyền lực trong sau này. Tuổi già của Dậu sẽ là những tháng ngày thấp thỏm vì sợ tiền của bị kẻ gian cướp mất.

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Tuổi Dậu lười biếng ít ai bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp may mắn tuy không có xuất thân cao quý cho lắm, nhưng bù lại thì nàng được trời phú cho trí tuệ hơn người, có thể tạo được tài sản lớn trong tương lai. Chính vì thế, bạn rất ít khi thấy những quý cô tuổi Mùi lao đao vì tiền bạc, mà chỉ thấy các nàng ăn sung mặc sướng, mua sắm, du lịch thả ga dù tuổi thơ từng sống trong nợ nần.

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Tuổi Mùi thông minh, duyên dáng nên có số hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 4 con giáp nữ dù lười biếng chảy thây nhưng lại có số hưởng khiến nhiều người ganh tị. Thế nhưng, mỗi con giáp đều có một biệt tài nào đó, có thể tự xoay sở để đưa mình lên cao, chiến thắng cái nghèo. Đây thực sự là những con giáp lười bên ngoài mà khôn bên trong, rất đáng để người ta học hỏi.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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