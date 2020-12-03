3 cung hoàng đạo được trời phú cho vóc dáng ăn hoài không mập

Tâm linh - Tử vi 03/12/2020 15:04

Bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn sở hữu thân hình mảnh mai nhưng không phải người nào cũng có số hưởng, có thể ăn hoài không mập.

Cung hoàng đạo nào cũng có người mập người ốm, nhưng 3 cung dưới đây lại sở hữu số người có cơ thể mảnh mai, đẹp từng cm, khiến nhiều người thèm thuồng nhất bảng xếp hạng.

Cung Song Tử

Song Tử là một trong số những cung hoàng đạo hiếm hoi được trời phú cho cơ địa ăn hoài không mập. Chính vì sở hữu vóc dáng mảnh khảnh mà Song Tử có thể vô tư thưởng thức những món ăn mà mình thích mà không cần kiêng khem gì. Không những thế, các nàng thuộc cung này cũng luôn đi đầu trong việc chạy đua theo các mẫu thời trang thịnh hành nhất, bởi vóc dáng mình dây cuốn hút trong từng khung hình.

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Song Tử đúng là tuýp người ăn hoài không mập, khiến nhiều người dễ tăng cân phải ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Cung Song Ngư

Song Ngư yêu cái đẹp nên không bao giờ để bản thân mất điểm trong mắt người khác. Nhờ luyện tập thể hình thường xuyên, cùng chế độ ăn nghiêm khắc, mà các nàng thuộc cung này luôn giữ được vóc dáng nuột nà, càng nhìn càng mê. Với Song Ngư, trời ban cho nhan sắc là một chuyện, còn bản thân có biết giữ gìn hay không lại là một chuyện khác.

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Song Ngư luôn ý thức giữ gìn vóc dáng, bất kể cơ địa có dễ mập hay không - Ảnh minh họa: Internet

Cung Nhân Mã

Thống kê từ một tổ chức uy tín trên thế giới chỉ ra rằng, rất nhiều ngôi sao trong lĩnh vực giải trí thuộc cung Nhân Mã. Điều này chứng minh đây là chòm sao có số lượng gái xinh và tài năng bậc nhất bảng xếp hạng các cung hoàng đạo. Thế nên, bạn sẽ không lạ gì khi thấy nhiều người học theo bí quyết tập luyện, ăn uống của các nàng Nhân Mã, bởi vì họ thon thả và đẹp thật sự.

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Nhân Mã sở hữu vóc dáng đẹp hoàn mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Bảng xếp hạng trên chỉ mang yếu tố khích lệ phụ nữ cố gắng giữ gìn chế độ ăn uống, luyện tập sao cho khoa học nhất, nhằm đảm bảo vóc dáng luôn trong tình trạng phù hợp. Vì thế, dù có cơ địa như thế nào thì các chị em cũng đừng buông lỏng cảnh giác trước cơn thèm ăn nhé!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   cung hoàng đạo cung Nhân Mã cung Song Tử

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