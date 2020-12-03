4 mẹo ít ai tiết lộ giúp vợ được chồng ‘cưng như trứng, hứng như hoa’

Điều làm cho người đàn ông khó chịu nhất chính là không được tôn trọng. Chính vì thế, chị em cần biết ve vuốt cái tôi đầy mạnh mẽ của chồng bằng cách khen ngợi anh ấy nhiều hơn, luôn hỏi ý kiến chồng, nhờ cậy chồng giúp mình... Đặc biệt là không chê bai bất cứ điều gì ở chồng, cho dù vợ có cái nhìn sâu xa hơn và biết rằng nếu chồng làm điều gì đó sẽ có kết quả không tốt. Tuy nhiên, việc nhắc nhở hay dự báo trước kết quả cho chồng chỉ càng khiến cho anh ấy cảm thấy mình không được vợ tin tưởng.

Mặc dù đa số các bà vợ luôn muốn chồng dành nhiều thời gian ở bên mình nhưng việc này là không thể. Chồng sẽ luôn có những mối bận tâm khác ngoài vợ con như: công việc, đồng nghiệp, sếp, đối tác... thậm chí là những bữa nhậu. Chính vì thế, vợ hãy cho chồng có không gian riêng để được tự do làm những điều anh ấy muốn. Sau khi được thỏa mãn mà không làm gì mờ ám, anh ấy sẽ tự động biết quay về bên vợ, vui vẻ với gia đình mà không cần các chị em phải càm ràm.

Ít nói và lắng nghe chồng

Phụ nữ hay nói nhiều nhưng đàn ông thì không thích nghe. Đây là chân lý mãi mãi đúng, nhưng vẫn có nhiều chị em không chịu nhìn nhận mà chỉ thích rót vào tai chồng những lời than vãn, trách móc... Hành động này chỉ càng đẩy anh ấy ra xa vợ mình, bằng cách tìm đến nơi nào yên tĩnh hoặc đi nhậu với bạn bè. Vì vậy, phụ nữ hãy bớt nói lại và trò chuyện nhiều hơn khi anh ấy có nhã ý muốn đối thoại với vợ. Cách này sẽ giúp hai người xích lại gần nhau hơn.

Muốn được chồng cưng chiều thì vợ hãy bớt nói lại và lắng nghe anh ấy tâm sự nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đi du lịch với chồng nhiều hơn

Việc thường xuyên hẹn hò trước hôn nhân chỉ càng làm cho anh ấy mau chán và hạn chế đi du lịch cùng vợ sau khi kết hôn. Thế nên, hãy hạn chế gặp gỡ trước hôn nhân và hẹn hò với chồng nhiều hơn thông qua các chuyến du lịch sau khi nên duyên trăm năm. Các chị em có thể mang con cái theo hoặc đi riêng với chồng để gia tăng tình cảm, giúp bạn được chồng cưng chiều hơn.

Hẹn hò trong hôn nhân sẽ khiến tình cảm vợ chồng thêm khăng khít - Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng đúng cách, những mẹo này sẽ phần nào giúp cho phụ nữ được chồng cưng chiều hơn, sống hạnh phúc hơn và trẻ đẹp dài lâu. Tuy nhiên, các chị em nên nhớ rằng, cho dù dùng bí kíp nào đi nữa thì sự trau dồi bản thân hàng ngày của người vợ mới thực sự khiến chồng tôn trọng và dành nhiều sự quan tâm nhất, bởi vợ chính là hình mẫu tuyệt vời của con cái anh ấy.