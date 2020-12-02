3 con giáp thoát ế ngoạn mục, sớm lấy được 'Bạch mã hoàng tử' vào năm 2021

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng “Bạch mã hoàng tử” chỉ để ý đến các công chúa, tiểu thư xuất thân trong gia đình danh giá. Thế nhưng, dưới đây là 3 con giáp nổi tiếng là “gái già” vẫn có thể lấy được những người đàn ông hoàn hảo trong năm mới. Mặc dù điều này khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu nhưng sự sắp đặt của duyên số luôn thuộc phạm vi bí ẩn, mãi mãi không có lời giải.

Sau một thời gian dài "ế chảy nước" thì tuổi Ngọ sẽ có nhiều khả năng lấy được "Bạch mã hoàng tử" trong năm 2021, khiến Ngọ sung sướng cả đời, không lo về vật chất. Có thể nói rất ít có con giáp nào tình tiền viên mãn, cuộc sống hưng thịnh như quý cô tuổi Ngọ trong năm sau. Đây là dấu hiệu đáng mừng để nàng tuổi Ngọ sớm chấm dứt cảnh giường không gối chiếc, cô đơn lẻ bóng.

Các nàng tuổi Thân với tính khí nóng nảy, dù bản chất lương thiện và chân thành, rất khó để tìm được cho mình một người bạn đời trăm năm. Thế nhưng, thời gian qua đã khiến cho tính cách này của tuổi Thân phai đi ít nhiều. Quý cô trở nên đằm thắm hơn, biết giữ bình tĩnh và suy nghĩ sâu hơn, cũng nhờ đó mà được lòng rất nhiều người. Dự báo năm sau sẽ là một năm đỏ tình của nàng Thân, trở thành con giáp thoát ế ngoạn mục.

Tuổi Thân như trở thành một con người khác khi lấy được 'Bạch mã hoàng tử' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý bao năm nay cày bừa vất vả, nên tính khí có phần không được thùy mị nết na cho lắm. Thế nhưng, dự báo năm sau sẽ là một năm cách tân toàn bộ cuộc đời tuổi Tý với những thay đổi không nhỏ về mối quan hệ, khiến tuổi Tý phải gọt giũa bớt tính cách của mình trở nên mềm mỏng hơn. Cũng trong năm sau sẽ có “Bạch mã hoàng tử” đến bên đời Tý, giúp Tý thăng hoa hơn trong cảm xúc và cuộc sống.

Tý là con giáp kết hôn trễ nhưng lại hạnh phúc dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, năm 2021 sẽ không hề ảm đạm như nhiều người nghĩ, mà sẽ là một năm đỏ tiền và vượng tình của một số con giáp tưởng ế bền vững. Mong rằng 3 con giáp này sẽ phá vỡ được giới hạn của bản thân sau khi gặp được ý trung nhân và trở thành những người phụ nữ hoàn hảo trong tương lai, được nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm